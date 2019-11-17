"У Microsoft нет вкуса". Как менеджеры Apple публично унижают Google и Windows

В ноябре этого года топ-менеджер компании из Купертино сказал, что школьники, пользующиеся Chromebook, не добьются успеха. Это не первый раз, когда её менеджеры публично нападали на конкурентов. Именно такой подход частично сделал компанию популярной и породил споры о том, кто лучше. На таких темах и держались форумы и профильные интернет-издания. Лайф вспомнил, кого ещё Apple критиковала публично.

Школьники с "хромбуками" не добьются успеха

В ноябре этого года старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер поговорил с CNET о новой клавиатуре в MacBook Pro 16 и прошёлся по Chromebook от Google. Топ-менеджеру не нравится, что ноутбуки компании раздают детям в школах.

— Chromebook попал в классы, потому что, если честно, это дешёвые инструменты для обязательного тестирования. Если всё, что вы хотите, так это проверить детей, то, наверное, дешёвый ноутбук с этим справится. Но с ним дети не добьются успеха, — сказал Шиллер.

По его мнению, техника для школьников должна быть дорогой и многофункциональной. Только она увлечёт детей учёбой и доставит удовольствие от процесса.

— Успеха добьются дети, которые действительно погружены в учёбу и которым нравится учиться. Нетрудно догадаться, почему детей не увлекают занятия в классах без технологий, которые их вдохновляют. Чтобы действительно помочь детям достичь лучших результатов, у вас должны быть передовые средства обучения, — пояснил Шиллер.

Лучшим инструментом для обучения ребёнка вице-президент по маркетингу Apple назвал iPad.

У Microsoft нет вкуса

Противостояние Стива Джобса и Билла Гейтса — одно из самых ярких в индустрии технологий. В документальном фильме "Триумф ботаников" (1996) основатель Apple жёстко раскритиковал Microsoft. СЕО начал с того, что компания-конкурент делает третьесортную продукцию, а после назвал её главную проблему.

— Единственная проблема с Microsoft — у них абсолютно нет вкуса. Я имею в виду не мелочи, а в общем. У них нет своих идей, в их продуктах нет культуры, — сказал Джобс.

В плане продвижения продуктов Apple и Microsoft — антагонисты. Компания из Купертино думает о культуре потребления и уделяет много внимания дизайну. О принципах разработки внешнего вида устройств рассказал дизайнер Джон Эдсон в книге "Уроки дизайна от Apple". Microsoft, по мнению Джобса, думает только о функциональности продуктов, забывая о визуальном восприятии.

Knoware и критика в лицо

Экс-разработчик Apple Гай Кавасаки рассказал историю о Стиве Джобсе в интервью CNBC. Критика Knoware была не публичной, узнали о ней спустя почти 35 лет, для сотрудника прямолинейное высказывание было необходимым.

— Однажды в 1984 году Джобс появился в моём кабинете с человеком, которого я не знал. Он не представил его, так как не слишком любил светские тонкости. Вместо этого Джобс спросил, что я думаю о компании Knoware, — сказал Кавасаки.

Большинство людей, как правило, выдерживали долгую паузу, прежде чем ответить Стиву. Понесу ли я наказание за то, что скажу правду, хоть и неприятную, или дать нейтральный, безопасный ответ? Я выбрал правду и сказал, что продукты Knoware посредственные и скучные, а фирма не использует преимущества современных Mac. После моих слов Джобс познакомил нас с человеком, которого привёл: "Позвольте представить, это генеральный директор Knoware Арчи Макгилл".

Кавасаки сказал, что мог быть уволен, если бы сказал не то, что думает на самом деле. Джобс любил прямолинейность и требовал её от сотрудников Apple.

IBM на первой полосе

В 1980 году Apple стала публичной акционерной компанией и сделала 300 человек миллионерами. Правда, уже через несколько месяцев её настиг кризис. Компания фокусировалась на рынке персональных компьютеров. Здесь уже была высокая конкуренция, но сегмент затмевался мейнфреймами, а доминировала там IBM.

В 1981 году эта компания объявила о выходе на рынок персональных компьютеров. Настолько важным было событие. Это как если бы Google или Amazon вышла на новый рынок — сразу заявка на лидерство.

Welcome, IBM. Seriously.



Apple's ad in response to IBM PC intro. (1981) pic.twitter.com/qNmWMFq0Nh — JJK (@JJ_kelvin) November 7, 2019

Несмотря на кризис Apple и появление сильного конкурента, Джобс не растерялся. Он купил страницу на The Wall Street Journal и разместил на ней фотографию своего ПК Macintosh с подписью "Добро пожаловать, IBM. Серьёзно".

На рынке персональных компьютеров были и другие компании, не менее успешные, чем Apple. Это, к примеру, Commodore, Tandy и Osborne. Джобс хотел повысить имидж своей компании и обозначить главное противостояние производителей в сегменте между Apple и лидером рынка мейнфреймов IBM.

Google и заход на чужую территорию

В январе 2010 года Google представила свой первый Android-смартфон — Nexus One. Мэтр индустрии Стив Джобс холодно встретил компанию, владеющую Android. На совещании, речь с которого утекла в Сеть, бизнесмен рассказал, как относится к решению конкурента.

— Мы не выходили на рынок поисковых сервисов, зато Google вышла на мобильный рынок. Не сомневайтесь, они хотят убить iPhone. Но мы не позволим, — сказал основатель Apple.

Джобс также упомянул слоган Google — Don’t be evil ("Не причиняй зла").

— Я бы хотел ещё кое-что добавить. Их мантры "не причиняй зла" — полный бред, — сказал СЕО.

Adobe и лень

На том же совещании основатель Apple прошёлся и по Adobe. iPhone и iPad не поддерживали приложение Flash от Adobe. Пользователи задавались вопросом, почему его не добавляют в App Store для смартфонов и планшетов.

— Они ленивые. У них есть потенциал сделать что-то интересное, но они просто отказываются этим заниматься. Apple не поддерживает Adobe Flash, потому что там масса багов. Если Mac зависает, это чаще всего происходит из-за Adobe Flash. Никто не будет использовать Flash. Все переходят на HTML5, — убеждал Джобс.

Конкуренты и бесполезные функции

Если бы индустрия технологий была футболом, сооснователь Apple Стив Возняк по завершении карьеры игрока стал бы телеэкспертом. Как правило, на экранах бывшие футболисты критикуют каждый шаг родного клуба, говоря, что раньше было лучше. Возняк уже возмутился отсутствием складного iPhone и раскритиковал беспилотные авто.

Тем не менее бизнесмен проходится и по конкурентам компании из Купертино. Особенно ярко он сделал это в интервью CNBC. По его мнению, они предлагают функции, глобально не влияющие на мобильный рынок, чего не сказать об Apple, меняющей индустрию.

— Каждая другая компания должна была скопировать Apple. Apple была первой, кто представил удобную систему оплаты (Apple Pay). Не включайте телефон, не разблокируйте его, не находите нужное приложение, не вводите PIN-код кредитной карты. Просто возьмите телефон и приложите палец, чтобы идентифицировать себя, — говорит Возняк.

В качестве примера бесполезной функции бизнесмен привёл распознавание улыбки селфи-камерой.

— Это просто интересная функция, но не инновация, — резюмировал Возняк.