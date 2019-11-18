Сам себе мастер. Сколько стоит ремонт MacBook с запчастями с AliExpress

На AliExpress можно купить почти любую запчасть для дорогостоящей техники Apple. Причём стоить она будет в несколько раз дешевле, чем ремонт в сервисном центре. Понятно, что чинить дома вообще всё в MacBook не стоит. Однако с заменой аккумулятора и клавиши наверняка справится каждый, кто умеет держать отвёртку.

Аккумулятор MacBook меняется?

Самая распространённая причина, по которой пользователи ноутбуков Apple обращаются за помощью к специалистам, — замена аккумулятора. Это рядовая процедура, поскольку сам по себе MacBook служит долго, а литийионные батареи со временем изнашиваются.

В московских сервисных центрах Apple, включая авторизованные, за замену АКБ в MacBook Air и Pro берут в среднем 1500–2500 рублей. Стоимость запчасти в эту сумму не входит. С запчастью — от 7000 до 35 000 рублей. Большой разброс объясняется тем, что в последних моделях MacBook, как нам сказали в нескольких СЦ, невозможно заменить АКБ, не меняя треть компьютера.

Специалист по ремонту ноутбуков и смартфонов Михаил Лодыгин занимается сервисным обслуживанием техники Apple около шести лет. Он рассказал Лайфу, что на дому поменять батарею можно практически в любом ноутбуке.

— Потребуется набор отвёрток, изопропиловый спирт, химический очиститель электрических контактов Cramolin и термостол для разогрева устройства и облегчения демонтажа батареи, — пояснил он.

На AliExpress сами батареи стоят в среднем от 2000 до 5000 рублей — в зависимости от модели MacBook. Если же АКБ идёт с топкейсом, верхней частью корпуса ноутбука, цена возрастает до 10 000 — 20 000 рублей. К слову, заказывая комплектующие из Китая, вы почти наверняка получите в комплекте все необходимые для ремонта инструменты: медиаторы, отвёртки с нужными наконечниками и шпатели.

Аккуратность и базовые знания в электронике, по мнению Михаила, тоже не будут лишними.

— При замене АКБ есть риск повредить мелкие элементы на плате, которые чем старше, тем проще отлетают при малейшем воздействии. Самая большая опасность — шлейф, связывающий трекпад и клавиатуру. Его повредить при замене аккумулятора проще всего, — подытоживает специалист.

А как с жёсткими дисками?

В новых ноутбуках от Apple уже давно используются не дисковые накопители, а твердотельные, быстрые SSD. Они меняются реже, но всё ещё регулярно. Причина, как правило, не в плохой работе, а в недостаточном объёме. Ведь именно на нём многие пользователи экономят при выборе нового ноутбука.

Однако, когда дешёвые 128 Гб забиваются и приходит время установки SSD большего размера, многие сильно жалеют, что не переплатили сразу. Обладатели старых ноутбуков с дисковыми накопителями могут заметно оживить свою машинку, заменив память на современный диск SSD.

В авторизованных сервисных центрах Apple в Москве за переустановку накопителя просят 20 000 — 40 000 рублей. Большая часть стоимости обслуживания, конечно, приходится на сам диск. Работу же мастера оценивают от 1500 до 4500 рублей.

А дешевле можно?

Можно. Есть два пути — простой и сложный. Начнём с первого, поскольку он ещё и самый безопасный, но в то же время и не совсем честный.

Расширить память почти любого ноутбука вплоть до Pro-версий 2016 года можно через SD-разъём. Правда, посредством не обычной карты, а специальной — вроде Transcend JetDrive Lite. Преимуществом оной является форма. В отличие от стандартных SD-флешек, JetDrive в полтора раза компактнее. При размещении в ноутбуке она не выпячивается на сантиметр из корпуса. Можно вставить и забыть. JetDrive Lite способны увеличить объём памяти MacBook на 128 или 256 Гб.

Минус у данного решения один — скорость чтения и записи. Лимиты обоих параметров — 95 Мб/с и 55 Мб/с соответственно. SSD же разгоняются до скорости в десять раз выше. Тем не менее для хранения мультимедийных, а не системных файлов Transcend годится. Стоят при этом такие карты куда дешевле замены SSD в авторизованных СЦ — от 3000 до 8000 рублей (в зависимости от объёма хранилища).

А что со сложным способом?

Он касается непосредственно замены SSD в MacBook. Сразу отметим, что, начиная с Pro-моделей 2016 года, Apple оборудует свои ноутбуки распаянными на материнской плате накопителями, то есть несъёмными. Как следствие, заменить хранилище не получится физически. Уж точно не в домашних условиях. Нет в этих и более новых моделях и слота под SD-карты. В более ранних моделях заменить SSD можно. Причём, как считает Михаил Лодыгин, довольно просто.

Впрочем, без подводных камней не обошлось и здесь. Первый важный нюанс при замене SSD — это разъём, к которому подключается накопитель. Он у Apple проприетарный. Собственно, поэтому официальное обслуживание такое дорогое — для клиентов везут особые диски. У них, если речь идёт о старых MacBook Pro Retina 2015 года, на одной стороне комбинация из 12 и 16 контактов, а на другой из 14 и 11. Впрочем, на AliExpress можно найти сразу и такие планки. Они тоже обойдутся дешевле, чем в СЦ.

А ещё на китайском маркетплейсе можно найти переходник на традиционный разъём. С его помощью в MacBook Pro установить любой понравившийся SSD не составит труда. Стоит такой адаптер на AliExpress не дороже 1000 рублей. Добавьте к нему Samsung 960 EVO на 250 Гб за 6000 рублей или даже Transcend JetDrive 820 за 10 000 — и апгрейд обойдётся в два-три раза дешевле, чем у мастеров.

Михаил напоминает, что даже такая элементарная процедура требует предельной осторожности. Прежде всего специалист настаивает на правильном порядке действий. После вскрытия нужно обязательно отключить шлейф аккумулятора, обесточить материнскую плату, чтобы случайно не вызвать короткое замыкание. Нужна и аккуратность.

— Шлейф и пластиковые разъёмы — очень уязвимые места. Их поломка — сильная головная боль. Их перепайка почти невозможна, — предупреждает Михаил Лодыгин.

Клавиатура

Клавиатура тоже ломается регулярно. Хотя бы потому, что на неё ежедневно оказывается огромное механическое воздействие. А ещё в клавиатуру попадает много пыли, крошек и прочей грязи. В общем, в жизни каждого владельца был роковой "хрусь", после которого кнопка уже не работала как раньше.

Цена ремонта в сервисных центрах сильно зависит от типа механизма и статуса мастерской. Старые "ножницы" меняют за 200–400 рублей за штуку. Цена обслуживания одной кнопки новой "бабочки" близится к тысяче. Хотя авторизованные центры часто отказываются менять новые клавиши поштучно — настаивают на комплексной замене, которая легко может обойтись дороже 10 000 рублей.

Как объяснил Михаил, причина в том, что официальные сервисы по инициативе Apple располагают только полными модулями клавиатур. А их замена — дело не из лёгких.

— Полная замена клавиатуры на MacBook влечёт за собой его полное потрошение. Работёнка не из весёлых, — говорит он.

Можно ли чистить и менять клавиши самому?

В случае с типом "ножницы" заменить клавишу относительно просто. Помимо самой кнопки потребуется разве что плоский и широкий объект (вроде медиатора) и баллон со сжатым воздухом для выдувания крошек. А также много терпения. Ведь если поспешить или сделать резкое движение, можно повредить непосредственно механизм, ремонт которого требует вовсе ювелирной работы или замены модуля.

С "бабочкой" посложнее. Новый механизм хрупче "ножниц", отломать крепление от клавиши проще. Однако при должном старании можно справиться и с этой задачей. К счастью, с выходом последней ревизии MacBook Pro компания Apple отказалась от ненадёжной "бабочки".

Где брать кнопки?

Снова на выручку приходит AliExpress. Китайцы продают полную раскладку, например для MacBook Pro Retina 2018 года, по цене около 300 рублей. Не лишним будет взять сразу несколько, поскольку высока вероятность, что не все клавиши получится заменить с первого раза. Если порыться, то найдутся клавиши даже с кириллическими буквами.

Что ещё можно отремонтировать дома?

Михаил объясняет, что на этих трёх процедурах новичку лучше остановиться, а более сложный ремонт оставить мастерам. У MacBook нередко приходится менять и экраны. Специалист считает, что это уже высокий уровень сложности. Особенно если приходится не только переподключать матрицу, но и менять стекло.

Самый оптимальный вариант — заказать дешёвую запчасть на AliExpress и сунуться с ней в неавторизованный сервисный центр. Не все будут рады вашему визиту, поскольку в таких мастерских хватает деталей от окончательно сломанных устройств, но где-то точно получится договориться. Экономию свою получите.

Также отметим, что мы ни в коем случае не призываем отказываться от помощи квалифицированных специалистов в пользу самостоятельного ремонта. Во-первых, в случае неудачной разборки самоучке никто не компенсирует его провал. Во-вторых, за качество комплектующих с AliExpress никто не может поручиться. В-третьих, нужно отдавать себе отчёт в том, что вскрытие нового MacBook вне стен авторизованного СЦ автоматически лишает дорогой товар гарантии от производителя.