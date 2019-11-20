Лайфхаки для Minecraft Pocket Edition. Как улучшить самую популярную игру в мире

Мобильная версия Minecraft отличается от стационарной. Однако это не значит, что её нельзя модифицировать или или она менее функциональна. Нет. Есть множество способов прокачать Minecraft Pocket Edition. Лайф рассказывает, как это сделать.

Что такое Minecraft?

Даже если не считать копии мобильной версии, Minecraft останется самой продаваемой видеоигрой XXI века. На апрель текущего года её тираж превышал 176 млн копий. Феноменальная популярность проекта не осталась незамеченной и мобильными платформами iOS, Android, а также Windows Phone, Amazon Fire TV и Apple TV. Для устройств под управлением этих операционных систем издана специальная версия — Minecraft Pocket Edition. По данным аналитической компании Sensor Tower, мобильная версия уже не первый год остаётся топ-1 в списке самых продаваемых игр на iOS.

Как и всё гениальное, игра Minecraft проста и сложна одновременно. Она открывает практически безграничные возможности для исследований виртуального мира, совместного или одиночного прохождения, даже творчества, экспериментов и элементарного программирования. На "младшую сестру" перечисленные свойства тоже распространяются.

Всё это сформировало вокруг игры большое комьюнити, которое славится не только своей вовлечённостью и сплочённостью, но и нескончаемым потоком креативных идей. Думаем, каждый хотя бы раз видел новость про то, как в Minecraft воспроизводили принцип работы сложных устройств вроде компьютерного жёсткого диска.

Но нетривиальные постройки — это только часть работы сообщества. Немалую долю в творчестве фанатов Minecraft занимают модификации, которые расширяют базовый функционал игры. Например, добавляют в неё новые материалы, удивительных существ, необычные способы взаимодействия с игровым миром и не только.

Что нужно для игры на смартфоне или планшете?

Во-первых, скачать. На iOS актуальную версию можно установить только из App Store. На Android же список источников не ограничивается официальным магазином.

Чтоб было проще разобраться, что и где, имейте в виду, что все последние версии игры можно скачать с сайта mcpehub.org, который стоит добавить в закладки

Игровой процесс на мобильных устройствах, и управление персонажем в частности, несколько отличается от "десктопного". У него свои особенности и возможности для геймера. Для максимально комфортного и интересного времяпрепровождения в Minecraft PE пользователям пригодятся пара лайфхаков.

Все их можно найти, например, на уже упомянутом ресурсе mcpehub.org. На его страницах вы найдёте не только различные "карманные" версии, но и те самые советы и улучшения игры.

Что именно я там найду?

Модификации. Повторимся, сообщество Minecraft Pocket Edition постоянно создаёт новые моды для игры. Для Minecraft модов создаётся больше, чем для какой-либо игры вообще. Они часто распространяются в формате free-to-share, то есть бесплатно. Хотите разнообразить игровой процесс, увидеть новых персонажей, использовать новые блоки и ресурсы? А может, улучшить визуализацию или облик главного героя? Ищите совместимые моды и модернизируйте игру по своему усмотрению.

Гайды. Техника игрового процесса элементарна. Вы добываете блоки и создаёте из них различные предметы, инструменты, оборудование. Однако на практике не обойтись без подробных инструкций, "рецептов" и советов опытных игроков.

Серверы. Играть одному — это интересно. Однако исследовать безграничный мир, создавать архитектурные, инженерные и творческие шедевры вдвоём или целым сообществом игроков куда интереснее. Найти работающие и посещаемые серверы можно на уже упомянутых тематических площадках.

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