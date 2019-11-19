Sony и LG скоро закроются. Потому что Honor и Xiaomi — новые короли телевизоров

Летом этого года значительная часть России узнала, что Xiaomi взялась за рынок телевизоров. Но далеко не все знают, что на родине "королева дешёвых смартфонов" занимается большими экранами с 2013 г. И Xiaomi такая не одна. В Поднебесной собирается армия вендоров, которая может отжать рынок телевизоров у их воротил: LG, Sony и Samsung.

Xiaomi

Вендор производит телевизоры более шести лет. Как следствие, у Xiaomi на сегодня самый широкий ассортимент больших экранов среди новых китайских брендов. Актуальная линейка называется Mi TV 5. Её представили совсем недавно: в начале ноября. Новинки делятся на две группы: доступную и премиум. В первую вошли модели с диагональю экрана от 55 до 75 дюймов. Их местные цены в переводе на рубли — от 27 до 72 тыс. руб. У каждой — матрица типа IPS с поддержкой 4К. Вторая категория поинтереснее. В ней используются технологичные, более яркие и контрастные матрицы типа QLED. Самая дешёвая модель с 55-дюймовым экраном в Китае стоит примерно 33,5 тыс. руб. Самая дорогая — 75-дюймовая — 90 тыс. руб.

Очевидно, что, когда и если новинки доедут до России, они прибавят в цене. Но, несмотря на это, они продолжат быть в разы дешевле конкурентов. Например, у Samsung только 55-дюймовая QLED-модель Q67R стоит около 100 тыс. руб. Понятно, что корейские аналоги получают лучшие матрицы, но простому потребителю сложно будет объяснить, что наценка в два-три раза того стоит.

OnePlus

Окрепшая "дочка" Oppo ступила на рынок телевизоров только в этом году. Пока у OnePlus только одна модель телевизора — 55-дюймовый TV Q1. Но в двух версиях: есть TV Q1 Pro, которая от обычной TV Q1 отличается встроенной акустической системой на 50 Ватт. Последнее дополнение довольно сильно влияет на цену: просто OnePlus TV Q1 стоит $985 (63 тыс. руб.), за OnePlus TV Q1 Pro просят все 1400 (90 тыс. руб.).

Дороже аналогов от Xiaomi, но всё ещё дешевле, чем у именитых конкурентов. Хотя наценку OnePlus можно частично оправдать. Во-первых, технологии. В TV Q1 стоит актуальная QLED-матрица. Причём, если верить вендору, панель создана специально для этого телевизора. Присутствуют поддержка 4К, HDR10+ и полный охват цветов NTSС. Во-вторых, OnePlus заморочилась с дизайном. Минимальные 7-миллиметровые рамки, текстурированная под карбон задняя поверхность, магнитные крышки, прячущие разъёмы, выдвижной саундбар — всё это придаёт телевизору OnePlus индивидуальность.

Honor

Новый тренд не игнорирует и один из крупнейших производителей смартфонов — Huawei. Причём китайский техногигант решил выпускать большие экраны сразу под двумя своими брендами — Huawei и Honor. Сначала поговорим о телевизорах Honor, так как их анонсировали раньше.

Новинок две: Smart Screen и Smart Screen Pro. Как и в случае с OnePlus, перед нами два идентичных экрана, но с разными примочками. "Профессиональность" старшей версии обусловлена наличием выдвижной камеры для видеосвязи, наличием мощной акустики на 60 Ватт (в младшей версии 40 Ватт) и бОльшим объёмом встроенной памяти (32 ГБ против 16 ГБ).

Экран Smart Screen и Smart Screen Pro — это 55-дюймовая IPS-матрица с разрешением 4К, пиковой яркостью 400 нит и 87-процентным цветовым охватом. Рамки, к слову, здесь тоже минимальные: экран занимает 94% передней панели. Главной же особенностью телевизоров Honor является операционная система. Smart Screen и Smart Screen Pro — первые в мире устройства на Harmony OS, фирменной платформе Huawei, на которую, как ожидается, в скором времени перейдут смартфоны. Цена — $540 (34 тыс. руб.) и $680 (44 тыс. руб.).

Huawei

Месяцем позже, во время презентации Mate 30 Pro, свой телевизор показала и сама Huawei. Её продукт получил название Huawei Vision. Он доступен в трёх вариантах: 55, 65 и 75 дюймов. В каждом случае используется матрица типа QLED с поддержкой разрешения 4К и частотой развёртки 120 Гц.

Huawei Vision, как и Honor Screen Pro, работает на Harmony OS. Во время презентации производитель акцентировал внимание на том, что в ближайшем будущем телевизор станет хабом всех смарт-устройств Huawei в доме. Именно поэтому в телевизоре реализовали голосовое управление, которое, впрочем, не отменяет традиционное, пультовое.

Продажи новинки ещё не начались даже в Китае. Однако известно, что 65-дюймовую модель там будут отпускать по цене $1100 (70 тыс. руб.).

Motorola

Мало кто слышал, но и этот вендор ворвался в этом году на рынок телевизоров. В середине сентября Lenovo под брендом Motorola выкатила целую серию больших экранов, готовых поспорить с Xiaomi в плане цены.

Линейка состоит из шести моделей: от 32 до 65 дюймов. Самая младшая поддерживает только HD-разрешение, но стоит при этом всего $195 (12 тыс. руб.). Версия постарше — 43-дюймовая — может выводить картинку уже Full HD. Цена — $350 (22 тыс. руб.). Есть также 43-дюймовая Motorola TV с поддержкой UHD или 4К, и она стоит $420 (27 тыс. руб.). Цена экрана на 50 дюймов — $476 (30 тыс. руб.). Motorola TV с 55-дюймовой панелью отпускается за $560 (36 тыс. руб.). Наконец, самая старшая модель, 65-дюймовая, обойдётся в $910 (58 тыс. руб.).

Все шесть устройств базируются на IPS-матрицах. Частота обновления — 60 Гц, максимальная яркость — 350 нит, контрастность — 1200:1. В HD- и Full HD-вариантах используется 20-ваттная акустика. Экраны с 4К получили колонки мощностью 30 Ватт. Все модели работают на чистом Android TV.

Первой страной, в которой стартовали продажи телевизоров Motorola, стала Индия.

Nokia

Да, Motorola не единственный неожиданный гость статьи. Благодаря утечкам недавно стало известно, что и Nokia планирует занять долю на новом для себя рынке. Сейчас известно только про одну — 55-дюймовую модель. Учитывая, что первой страной, где появится новинка, станет Индия, можем предположить, что тип матрицы будет IPS. Ведь так дешевле. Поддержка 4К инсайдерами уже подтверждена. Звук ожидается качественный — акустикой новинку обеспечит JBL.

Когда именно Nokia анонсирует телевизор, неизвестно. Журналисты предполагают, что запуск состоится либо в конце декабря, либо в январе. Мы ставим на начало 2020 г., поскольку именно тогда состоится выставка потребительской электроники CES.