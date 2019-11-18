В "Одноклассниках" началось голосование за фильм года, шоу года и сериал года

Пользователи выберут понравившийся им контент в мобильном приложении. Среди номинантов — только российские авторы.

В "Одноклассниках" началось голосование в премии "Самый ОК!". Пользователи выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

Голосование доступно в мобильном приложении соцсети. Оно продлится до 9 декабря. Пользователи смогут голосовать не больше одного раза в сутки. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.

В каждую номинацию попал только самый популярный у пользователей ОК контент в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. В "Самый ОК!" попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами.

Номинации "Самый ОК!"

Хит года:

Artic & Asti feat. Артём Качер — "Грустный Дэнс".

Zivert — Life.

Артур Пирожков — "Зацепила".

JONY — "Аллея".

Тима Белорусских — "Витаминка".

Фильм года:

"Т-34".

"Тобол".

"Балканский рубеж".

"Громкая связь".

"Семь ужинов".

Трансляция года:

II Европейские игры в Минске.

UFC 242: Хабиб — Пуарье.

The International 2019.

Ла Лига и Серия А.

"Зенит" — "Локомотив".

Сериал года:

"Слепая".

"Реальные пацаны".

"СеняФедя".

"Другие".

"Содержанки".

Шоу года:

"Голос. Дети".

"Форт Боярд".

"Решала".

"Ты супер!"

"Последний герой. Актёры против экстрасенсов".

Блог года: