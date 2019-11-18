В "Одноклассниках" началось голосование за фильм года, шоу года и сериал года

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Фото © Oдноклассники

Пользователи выберут понравившийся им контент в мобильном приложении. Среди номинантов — только российские авторы.

В "Одноклассниках" началось голосование в премии "Самый ОК!". Пользователи выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

Голосование доступно в мобильном приложении соцсети. Оно продлится до 9 декабря. Пользователи смогут голосовать не больше одного раза в сутки. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.

В каждую номинацию попал только самый популярный у пользователей ОК контент в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. В "Самый ОК!" попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами.

Номинации "Самый ОК!"

Хит года:

<p>Фото © Oдноклассники</p>

  • Artic & Asti feat. Артём Качер — "Грустный Дэнс".
  • Zivert — Life.
  • Артур Пирожков — "Зацепила".
  • JONY — "Аллея".
  • Тима Белорусских — "Витаминка".

Фильм года:

<p>Фото © Oдноклассники</p>

  • "Т-34".
  • "Тобол".
  • "Балканский рубеж".
  • "Громкая связь".
  • "Семь ужинов".

Трансляция года:

<p>Фото © Oдноклассники</p>

  • II Европейские игры в Минске.
  • UFC 242: Хабиб — Пуарье.
  • The International 2019.
  • Ла Лига и Серия А.
  • "Зенит" — "Локомотив".

Сериал года:

<p>Фото © Oдноклассники</p>

  • "Слепая".
  • "Реальные пацаны".
  • "СеняФедя".
  • "Другие".
  • "Содержанки".

Шоу года:

<p>Фото © Oдноклассники</p>

  • "Голос. Дети".
  • "Форт Боярд".
  • "Решала".
  • "Ты супер!"
  • "Последний герой. Актёры против экстрасенсов".

Блог года:

<p>Фото © Oдноклассники</p>

  • "Двое и алоэ".
  • Юлия Фомина.
  • Ольга Дори.
  • "Неугомонные".
  • Crazy Russian.
  • "Вокруг Светы".
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