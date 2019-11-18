В "Одноклассниках" началось голосование за фильм года, шоу года и сериал года

В "Одноклассниках" началось голосование в премии "Самый ОК!". Пользователи выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.
Голосование доступно в мобильном приложении соцсети. Оно продлится до 9 декабря. Пользователи смогут голосовать не больше одного раза в сутки. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.
В каждую номинацию попал только самый популярный у пользователей ОК контент в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. В "Самый ОК!" попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами.
Номинации "Самый ОК!"
Хит года:
- Artic & Asti feat. Артём Качер — "Грустный Дэнс".
- Zivert — Life.
- Артур Пирожков — "Зацепила".
- JONY — "Аллея".
- Тима Белорусских — "Витаминка".
Фильм года:
- "Т-34".
- "Тобол".
- "Балканский рубеж".
- "Громкая связь".
- "Семь ужинов".
Трансляция года:
- II Европейские игры в Минске.
- UFC 242: Хабиб — Пуарье.
- The International 2019.
- Ла Лига и Серия А.
- "Зенит" — "Локомотив".
Сериал года:
- "Слепая".
- "Реальные пацаны".
- "СеняФедя".
- "Другие".
- "Содержанки".
Шоу года:
- "Голос. Дети".
- "Форт Боярд".
- "Решала".
- "Ты супер!"
- "Последний герой. Актёры против экстрасенсов".
Блог года:
- "Двое и алоэ".
- Юлия Фомина.
- Ольга Дори.
- "Неугомонные".
- Crazy Russian.
- "Вокруг Светы".