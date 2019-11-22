Ароматная отрава. Чем опасны готовые продукты в "Магните"

В ноябре на YouTube разошлось видео о работе в "Магните". Один из моментов — условия хранения продуктов, которые, по словам автора видео, не соблюдаются. Лайф выяснил, опасно ли брать готовую продукцию в "Магните" и других сетевых магазинах.

Готовые продукты пользуются популярностью в сетевых продуктовых магазинах. Ароматный запах специй, отсутствие необходимости готовить и доступная цена — этим привлекает кулинария в "Пятёрочке", "Магните", "Дикси" и прочих магазинах.

Но если бы было всё так идеально... Готовая продукция порой оказывается крайне опасной для клиента. Об этом говорят исследования экспертов. Кроме того, в категории "Готовый продукт" продавцы могут продвигать продажи просроченной еды.

Сэндвич из просроченного хлеба?

В ноябре этого года по Сети разлетелось видео с YouTube-канала "Все работы хороши" об условиях в "Магните". Автор рассказал о работе и соблюдении правил по хранению продуктов, один из самых заметных моментов — переведение продуктов с прилавков в готовые.

На моменте 39:04 записан разговор сотрудников "Магнита" и показаны продукты в корзине (чётко не видно, но кажется, что это хлеб).

— Вот эти штучки, снимаем их, потому что завтра они пойдут на сэндвичи. Их отдельно надо будет, в отдельную тележку. Потом переложить и оставить у салатного цеха, они утром разберутся, — говорила работница сети магазинов.

Кажется, товар с прилавков продавцы отправляют на готовые продукты. Почему его решили продавать в другом виде? Скорее всего, потому, что истекает срок годности. Пресс-служба "Магнита" не ответила на запрос Лайфа.

Подобная практика существует. На сайте госконтроля говорится, что продавцы стабильно "продлевают жизнь" еде: мясо перемалывают в фарш для пирожков, колбасу и сыр добавляют в пиццу.

Естественно, качество готовой продукции оказывается низким.

Другая опасность

Самые потенциально опасные продукты из готовых — салаты. Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии в торговых сетях "Командор", "О' Кей" и "Лента" проверили 14 салатов, из них только один прошёл испытание.

Специалисты оценили такие популярные салаты, как оливье, сельдь под шубой, крабовый и винегрет. Единственным безопасным для здоровья оказался "Винегрет классический" из "Ленты". В 12 образцах продукции нашли превышения по общей микробной обсеменённости, в десяти салатах нашли бактерии группы кишечных палочек, в двух — саму кишечную палочку.

Также специалисты экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" закупили развесную спаржу по-корейски в "Ленте", "Виктории", "Перекрёстке", "Ашане", "О'Кей", Spar, Globus. Здесь ситуация ещё хуже — все шесть образцов не прошли тест на качество.

— Готовые салаты традиционно считаются самым опасным блюдом, потому что салаты, особенно с мясом, птицей, сыром, да и просто овощные салаты, заправленные майонезом, представляют собой практически идеальную среду для размножения микробов, — рассказал научный консультант экспертного центра Андрей Мосов.

Процесс нарезки (контакт с механическим оборудованием, разделочными досками или руками персонала) способствует обсеменению салатов разнообразной микрофлорой, что также негативно сказывается на качестве продукта. Длительное хранение и несоблюдение положенных условий приводят к увеличению количества микроорганизмов в продукте. Так готовые салаты становятся причиной кишечной инфекции или пищевого отравления.

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Не все готовые продукты опасны. В приведённом исследовании винегрет одного из магазинов оказался пригоден для потребления. Также "Росконтроль" составил рейтинг готовых блюд и кулинарных изделий — среди них находятся продукты, соответствующие требованиям качества.

Но факт, что готовые блюда и кулинарные изделия — одни из самых потенциально опасных продуктов в ассортименте сетевых магазинов. Вероятность взять просроченный и не соответствующий требованиям качества товар в случае с ними самая высокая.

Для того, чтобы все продаваемые продукты всегда соответствовали требованиям, во-первых, нужно строго соблюдать условия хранения, что магазины делают не всегда, о чём можно судить по видео "Все работы хороши". Во-вторых, магазины порой отправляют в кулинарию уже просроченные продукты.

Торговля опасной едой — отлаженная до мелочей система, и один из способов сохранить её "ликвидность" — отправить в раздел "Готовые продукты". С другими ингредиентами, соусами и специями проще всего скрыть истекший срок годности.

— У торговли появляется соблазн как можно меньше списывать на убытки. Когда сроки годности товаров на полках исчерпаны, закон обязывает их списывать, но всё-таки возникает соблазн продать, — пояснил член общественного совета Роспотребнадзора Пётр Шелищ.