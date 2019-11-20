Stadia провала. Попытка Google унизить PlayStation и Xbox оказалась жалкой

В марте этого года Google с помпой анонсировала стриминговую платформу для игр — Stadia. "Корпорация добра" обещала будущее без PlayStation и Xbox, где игры с графикой наивысшего качества находятся на расстоянии одного клика. Но реальность сильно разошлась с фантазиями корпорации. Релиз Stadia обернулся провалом. Критики в один голос твердят, что в 2019 году новинке Google не время и не место.

Что случилось?

Вчера, 19 ноября, Google Stadia вышла в 14 странах. За день до релиза истекло эмбарго на публикацию обзоров. Судя по текстам, каждый журналист испытал абсолютно разные чувства. Однако общий тон рецензий скорее негативный, чем позитивный. Рассказываем, что именно писали журналисты о ключевых функциях "Стадии".

Что с управлением?

Главная проблема всех стриминговых платформ для игр — время отклика в управлении. Чем оно больше, тем сильнее рассинхрон между нажатием на кнопку контроллера и происходящим на экране. Даже когда между командой и анимацией проходит секунда, экшены и файтинги становятся неиграбельными.

Google попробовала решить этот вопрос, сделав ход конём. Источник изображения (компьютер, смартфон или телевизор) и контроллер в Stadia подключаются к серверам независимо друг от друга. Необычная схема позволяет удалённым компьютерам быстрее и стабильнее работать с несколькими гаджетами пользователя одновременно. Собственно, именно поэтому геймпад Stadia требует подключение к Wi-Fi.

Но не всегда. У журналистов, которым Google выслала тестовые наборы Stadia, контроллер работал по Wi-Fi только при запуске сервиса на Chromecast Ultra — USB-приставке для телевизора. Во всех остальных случаях (компьютер и смартфон) пульт коннектился через USB-C.

Как мы уже отметили, каждый журналист получил разный опыт. Автор The Verge использовал Stadia с Wi-Fi со скоростью 150 Мбит/с и критических задержек не заметил. Для чистоты эксперимента он искусственно тормозил интернет, и первые лаги появились только при 10 Мбит/с. Несмотря на хорошие результаты, автор The Verge допускает, что ему просто повезло, ведь он живёт в Кремниевой долине — "в 45 минутах езды от штаб-квартиры Google".

Совсем противоположный эффект описывает обозреватель The New York Times. Он неоднократно сталкивался с тем, как камера в Destiny 2 продолжала двигаться ещё пару секунд после того, как он убирал руки от пульта. Обозреватель Washington Post Джен Пак также столкнулся с большой задержкой. Он при этом использовал гигабитное подключение.

here is my Google Stadia review in one GIF.



this is on The Washington Post's Gigabit Ethernet last week. pic.twitter.com/qexEv6vyUD — Gene Park (@GenePark) November 18, 2019

Впрочем, большинство экспертов оценило стабильность управления Google Stadia удовлетворительно. В той или иной степени каждый столкнулся с задержками. Но большинству при наличии очень быстрого и незагруженного подключения добиться приемлемого и даже хорошего управления всё же удалось. Одновременно с этим некоторые опасаются, что дальше будет только хуже. Ведь количество игроков после релиза увеличится, а вместе с тем возрастёт и нагрузка на серверы.

А как дела со стабильностью видеопотока?

Вторая по важности проблема предшественников Stadia — стабильность видеопотока. Google здесь замахнулась на самую высокую планку: компания пообещала и разрешение Ultra HD (4K), и высокий фреймрейт — 60 FPS. Получилось?

Снова и да, и нет. Обозреватель Venture Beat, например, обещанные стабильные 4К и 60 FPS разглядел . Причём как по Wi-Fi, так и по Ethernet-кабелю со скоростью 330 Мбит/с. Сайт Polygon же, наоборот, разнёс Stadia в этом пункте в пух и прах. В Destiny 2 у журналиста поток подтормаживал каждый раз, как в сцене появлялись мощные взрывы или толпы врагов. Когда он играл в Mortal Kombat 11 через Stadia на смартфоне Pixel 3a, у него вовсе трансляция однажды зависла, а спустя несколько секунд закрылась. При перезапуске игры выяснилось, что прогресс предыдущей сессии не сохранился — пришлось проходить заново. Предвидеть такой итог критик никак не мог, ведь предварительно сервис оценил качество текущего интернет-соединения как "Высокопроизводительное", то есть лучшее. Журналисты Eurogamer и The New York Times также столкнулись с рваным видеорядом даже при скорости интернета выше 200 Мбит/с.

Не всё так радужно и с качеством графики. Многие обзорщики не увидели заявленных 4К и 60 FPS. Редакция The Verge клянётся , что 4К в Destiny 2 гораздо ближе к 1080р, а 1080р, в свою очередь, тянет на 720р. Bungie, разработчики игры, подтвердили изданию, что серверы на самом деле отправляют нативные 1080р. А программная постобработка имитирует UHD. К тому же шутер на удалённых машинах Google почему-то запускается при средних настройках графики, а не высоких. Что странно, поскольку компьютеры корпорации почти в два раза мощнее новой Xbox One X. Да и оптимизация у Destiny 2 под железо ПК одна из лучших. В Eurogamer отметили, что в их случае и Red Dead Redemption 2 выдавала 1440р вместо 4К. Получается, что именно видеофайл отвечает заявленным критериям, а исходник, сгенерированная компьютером графика, нет.

Игры и обещанные функции

Одной из опций, которая делала Google Stadia крайне заманчивой, был короткий доступ к играм. Дескать, смотришь трейлер шутера на YouTube, спустился в описание клипа, нажал иконку — и в новой вкладке открывается игра. В настоящей Stadia этого нет . Нет в ней и семейного доступа к библиотеке. Равно как и целого ряда других социальных функций. Почему продукт растерял эти интригующие возможности, Google не объясняет. Однако обещает, что всё заявленное точно появится. Какие-то обещанные возможности завезут в начале 2020 года.

Новая развлекательная платформа никому не нужна, если в ней нет контента. И у Stadia есть с этим некоторые проблемы. Платформа запустилась с 22 играми. И 21 из них — это мультиплатформенные проекты не первой свежести. То есть они давно вышли на других актуальных игровых системах и многими геймерами были пройдены. Единственный эксклюзив — Gylt — критики назвали скучным .

Ещё один разочаровывающий нюанс — бизнес-модель Stadia. Подписка за $9,99 не открывает доступ к библиотеке игр. Каждый тайтл в рамках новой экосистемы пользователям придётся покупать отдельно за полный ценник — $60.

Для сравнения — у ближайшего конкурента Stadia — GeForce Now — игры можно стримить из имеющегося профиля Steam. У самого грозного конкурента, который вот-вот появится, — Project xCloud — есть готовая библиотека Xbox.

Стриминг не нужен?

В нынешнем виде — нет. Ни одно из шести крупнейших и авторитетных отраслевых изданий, с мнениями которых мы ознакомились, не рекомендует Stadia здесь и сейчас. "Кажется, создатели не понимают свою аудиторию", — пишет в выводе журналист Venture Beat. "Нет ни одной причины покупать Stadia прямо сейчас", — заключил обозреватель The Verge. "Единственное достоинство Stadia на сегодня — это отсутствие пластиковой коробки под телевизором", — язвит The Guardian.

При этом нельзя не отметить, что практически все журналисты считают разработку Google перспективной. Уже сейчас они сходятся в том, что быстрые загрузки в Red Dead Redemption 2 или Destiny 2 — это приятно. На консолях они длятся в разы дольше. В копилку плюсов также отправляется сам факт отсутствия закачки файлов игры и её дальнейшей установки.

Графика, трансляция видео и задержки в видео не отвечают обещаниям Google. Тем не менее по всем трём параметрам Stadia среди игровых стриминговых платформ лучшая. Фирменный способ компрессии видео от Google, как пишут журналисты, великолепный.