Stadia провала. Попытка Google унизить PlayStation и Xbox оказалась жалкой
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Что случилось?
Вчера, 19 ноября, Google Stadia вышла в 14 странах. За день до релиза истекло эмбарго на публикацию обзоров. Судя по текстам, каждый журналист испытал абсолютно разные чувства. Однако общий тон рецензий скорее негативный, чем позитивный. Рассказываем, что именно писали журналисты о ключевых функциях "Стадии".
Что с управлением?
Главная проблема всех стриминговых платформ для игр — время отклика в управлении. Чем оно больше, тем сильнее рассинхрон между нажатием на кнопку контроллера и происходящим на экране. Даже когда между командой и анимацией проходит секунда, экшены и файтинги становятся неиграбельными.
Google попробовала решить этот вопрос, сделав ход конём. Источник изображения (компьютер, смартфон или телевизор) и контроллер в Stadia подключаются к серверам независимо друг от друга. Необычная схема позволяет удалённым компьютерам быстрее и стабильнее работать с несколькими гаджетами пользователя одновременно. Собственно, именно поэтому геймпад Stadia требует подключение к Wi-Fi.
Но не всегда. У журналистов, которым Google выслала тестовые наборы Stadia, контроллер работал по Wi-Fi только при запуске сервиса на Chromecast Ultra — USB-приставке для телевизора. Во всех остальных случаях (компьютер и смартфон) пульт коннектился через USB-C.
Как мы уже отметили, каждый журналист получил разный опыт. Автор The Verge Stadia с Wi-Fi со скоростью 150 Мбит/с и критических задержек не заметил. Для чистоты эксперимента он искусственно тормозил интернет, и первые лаги появились только при 10 Мбит/с. Несмотря на хорошие результаты, автор The Verge допускает, что ему просто повезло, ведь он живёт в Кремниевой долине — "в 45 минутах езды от штаб-квартиры Google".
Совсем противоположный эффект обозреватель The New York Times. Он неоднократно сталкивался с тем, как камера в Destiny 2 продолжала двигаться ещё пару секунд после того, как он убирал руки от пульта. Обозреватель Washington Post Джен Пак также столкнулся с большой задержкой. Он при этом использовал гигабитное подключение.
here is my Google Stadia review in one GIF.— Gene Park (@GenePark) November 18, 2019
this is on The Washington Post's Gigabit Ethernet last week. pic.twitter.com/qexEv6vyUD
Впрочем, большинство экспертов оценило стабильность управления Google Stadia удовлетворительно. В той или иной степени каждый столкнулся с задержками. Но большинству при наличии очень быстрого и незагруженного подключения добиться приемлемого и даже хорошего управления всё же удалось. Одновременно с этим некоторые опасаются, что дальше будет только хуже. Ведь количество игроков после релиза увеличится, а вместе с тем возрастёт и нагрузка на серверы.
А как дела со стабильностью видеопотока?
Вторая по важности проблема предшественников Stadia — стабильность видеопотока. Google здесь замахнулась на самую высокую планку: компания пообещала и разрешение Ultra HD (4K), и высокий фреймрейт — 60 FPS. Получилось?
Снова и да, и нет. Обозреватель Venture Beat, например, обещанные стабильные 4К и 60 FPS . Причём как по Wi-Fi, так и по Ethernet-кабелю со скоростью 330 Мбит/с. Сайт Polygon же, наоборот, Stadia в этом пункте в пух и прах. В Destiny 2 у журналиста поток подтормаживал каждый раз, как в сцене появлялись мощные взрывы или толпы врагов. Когда он играл в Mortal Kombat 11 через Stadia на смартфоне Pixel 3a, у него вовсе трансляция однажды зависла, а спустя несколько секунд закрылась. При перезапуске игры выяснилось, что прогресс предыдущей сессии не сохранился — пришлось проходить заново. Предвидеть такой итог критик никак не мог, ведь предварительно сервис оценил качество текущего интернет-соединения как "Высокопроизводительное", то есть лучшее. Журналисты и The New York Times также столкнулись с рваным видеорядом даже при скорости интернета выше 200 Мбит/с.
Не всё так радужно и с качеством графики. Многие обзорщики не увидели заявленных 4К и 60 FPS. Редакция The Verge , что 4К в Destiny 2 гораздо ближе к 1080р, а 1080р, в свою очередь, тянет на 720р. Bungie, разработчики игры, подтвердили изданию, что серверы на самом деле отправляют нативные 1080р. А программная постобработка имитирует UHD. К тому же шутер на удалённых машинах Google почему-то запускается при средних настройках графики, а не высоких. Что странно, поскольку компьютеры корпорации почти в два раза мощнее новой Xbox One X. Да и оптимизация у Destiny 2 под железо ПК одна из лучших. В Eurogamer отметили, что в их случае и Red Dead Redemption 2 1440р вместо 4К. Получается, что именно видеофайл отвечает заявленным критериям, а исходник, сгенерированная компьютером графика, нет.
Игры и обещанные функции
Одной из опций, которая делала Google Stadia крайне заманчивой, был короткий доступ к играм. Дескать, смотришь трейлер шутера на YouTube, спустился в описание клипа, нажал иконку — и в новой вкладке открывается игра. В настоящей Stadia . Нет в ней и семейного доступа к библиотеке. Равно как и целого ряда других социальных функций. Почему продукт растерял эти интригующие возможности, Google не объясняет. Однако обещает, что всё заявленное точно появится. Какие-то обещанные возможности завезут в начале 2020 года.
Новая развлекательная платформа никому не нужна, если в ней нет контента. И у Stadia есть с этим некоторые проблемы. Платформа запустилась с 22 играми. И 21 из них — это мультиплатформенные проекты не первой свежести. То есть они давно вышли на других актуальных игровых системах и многими геймерами были пройдены. Единственный эксклюзив — Gylt — критики .
Ещё один разочаровывающий нюанс — бизнес-модель Stadia. Подписка за $9,99 не открывает доступ к библиотеке игр. Каждый тайтл в рамках новой экосистемы пользователям придётся покупать отдельно за полный ценник — $60.
Для сравнения — у ближайшего конкурента Stadia — GeForce Now — игры можно стримить из имеющегося профиля Steam. У самого грозного конкурента, который вот-вот появится, — Project xCloud — есть готовая библиотека Xbox.
Стриминг не нужен?
В нынешнем виде — нет. Ни одно из шести крупнейших и авторитетных отраслевых изданий, с мнениями которых мы ознакомились, не рекомендует Stadia здесь и сейчас. "Кажется, создатели не понимают свою аудиторию", — пишет в выводе журналист Venture Beat. "Нет ни одной причины покупать Stadia прямо сейчас", — заключил обозреватель The Verge. "Единственное достоинство Stadia на сегодня — это отсутствие пластиковой коробки под телевизором", — The Guardian.
При этом нельзя не отметить, что практически все журналисты считают разработку Google перспективной. Уже сейчас они сходятся в том, что быстрые загрузки в Red Dead Redemption 2 или Destiny 2 — это приятно. На консолях они длятся в разы дольше. В копилку плюсов также отправляется сам факт отсутствия закачки файлов игры и её дальнейшей установки.
Графика, трансляция видео и задержки в видео не отвечают обещаниям Google. Тем не менее по всем трём параметрам Stadia среди игровых стриминговых платформ лучшая. Фирменный способ компрессии видео от Google, как пишут журналисты, великолепный.
Впрочем, судя по всему, вера журналистов в будущее и обещания разработчиков Google Stadia не спасут. Известный инсайдер, который никогда не ошибается, — Джейсон Шрайер — уже , что в Google недовольны предзаказами Stadia. Он не исключает, что Google в экстренном порядке может пересмотреть модель распространения проекта и оставить только плату за подписку.
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