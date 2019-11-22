Представлено приложение для поиска пожилых людей в городе

В нём отобразятся история перемещений, особые приметы, медицинские потребности, возможность звонка на горячую линию и прочие необходимые функции.

"Билайн" и поисково-спасательный отряд "Лиза алерт" представили совместно разработанное приложение "Поисковый центр". Оно создано для мониторинга перемещения в городе пожилых людей, детей и людей с особенностями здоровья.

В приложение встроены детализированный трекер перемещений, история предыдущих перемещений, анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого, возможность звонка на горячую линию из приложения, кнопка SOS и оперативное реагирование на сигнал о помощи специалистов Центра поиска пропавших людей.

Местоположение определяется с точностью до 45 метров. Приложением можно будет пользоваться по подписке за 180 рублей в месяц. В ближайшее время оно будет доступно в Android и iOS.

Ежегодно в России теряется более 120 тысяч человек. По данным "Лизы алерт", около 65% пропавших — люди старшего возраста. Приложение разработано на основании опыта и наработок отряда, на протяжении девяти лет развивающего систему спасения пропавших.

"Билайн" в рамках программы модернизации за последнее время больше чем в два раза увеличил количество станций LTE 4G — это самая высокоскоростная технология на данный момент. Благодаря этому зона покрытия обеспечивает Интернетом 85% населения России. Москва и Московская область — самый модернизированный регион, он обновлён почти полностью, а зона покрытия составляет 95%.