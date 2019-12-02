Xiaomi Mi Smart Band 4 против Honor Band 5. Какой фитнес-трекер круче?

По данным компании "Связной-Евросеть", в 2018 году в России было продано 1,3 миллиона фитнес-трекеров. В 3,3 раза больше, чем в 2017 году. Лидерами рынка ожидаемо были и остаются Xiaomi и Honor. Но первый бренд идёт с большим отрывом. Honor позже зашла на рынок фитнес-трекеров, и у неё позже появился дешёвый вариант, способный дать бой устройству Mi Band. Однако на сегодня, нам кажется, силы оппонентов уравнялись. Mi Smart Band 4 — по-прежнему топ-устройство за свои деньги. Но и новый Band 5 от бренда Honor тоже превосходен. Лайф протестировал оба устройства и рассказывает, чем Honor хуже Xiaomi и наоборот.

Дизайн и эргономика

Немного характеристик. Оба устройства весят 22 г. Габариты тоже сопоставимые. Браслеты Honor и Xiaomi — из мягкого полимера, похожего на силикон. Но у первого он податливее и комфортнее. Балл уходит бренду Honor.

Отличается механизм регулировки. У устройства Honor он традиционный, как у часов. У браслета Mi Band — фирменный, с заклёпкой. Здесь победа за Xiaomi, потому что у этого девайса хлястик не торчит, не болтается и ни за что не цепляется при любом раскладе.

Модуль тоже крепится по-разному. У Mi Smart Band 4 он просто вынимается из браслета, что одновременно является и плюсом и минусом. Хорош формфактор тем, что позволяет кастомизировать гаджет. Mi Band в принципе славятся тем, что cтоковый браслет можно заменить на какой угодно. Причём выбор не ограничивается только цветом — можно подобрать и особенный материал. Плохо то, что для зарядки капсулу постоянно приходится выковыривать и вставлять в проприетарную зарядку с пятисантиметровым проводом. Не очень удобно. Благо делать это приходится не очень часто.

Honor Band тоже разборный и тоже кастомизируемый. Ассортимент ремешков для этого трекера, пожалуй, не такой большой, как у бренда Xiaomi, но проблем с выбором цвета и материала тоже возникнуть не должно. На Aliexpress масса вариантов. При этом для зарядки Honor разбирать не надо. Да и провод к устройству можно подключить любой длины. Отдаём балл устройству Honor.

Экран, циферблаты и интерфейс

Обе модели используют 0,95-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 120 на 240 пикселей. Даже яркость у устройств одинаковая — примерно 400 нит. Но лучше всё равно Xiaomi. Трекер этого бренда располагает датчиком приближения, который позволяет выключить экран в один миг. Для этого нужно накрыть дисплей ладонью.

Поверьте, нет ничего приятного в том, что подсветка браслета случайно включается в темноте. Каждая секунда для расслабленного глаза в такой ситуации — пытка. В случае с Xiaomi её можно прекратить вмиг. А пользователи фитнес-трекера Honor обречены терпеть.

Что до циферблатов, то здесь тоже балл у Xiaomi. Вариантов оформления главного экрана у устройства Smart Band 4 в разы больше, чем у браслета Honor. К тому же пул циферблатов у Xiaomi постоянно увеличивается.

Интерфейс у новинок схож: используется похожий набор иконок и шрифт. Однако у бренда Honor и то и другое крупнее, площадь экрана используется эффективнее. Выигрывает Honor.

Функции

Наборы основных функций устройств Honor и Xiaomi отличаются на йоту. Оба браслета могут измерять пульс, считать шаги, следить за сном, имеют несколько режимов активности, управлять плеером, отображать погоду и уведомления. Небольшим преимуществом браслета Honor является возможность измерения уровня кислорода в крови. Говорят, в спортзале или во время горного восхождения можно незаметно умаяться так, что кислорода станет меньше 85% и потребуется срочное вмешательство медиков. Мы в горы не ходили да и, каемся, в спортзалы тоже, но допускаем, что профессионалам замер SpO2 полезен. Поэтому балл уходит бренду Honor.

Раунд, в котором Honor ещё раз побеждает, — набор активностей. Тогда как в Xiaomi их только шесть (бег на улице, беговая дорожка, велопрогулка, ходьба, упражнения со штангой и плавание), Honor может похвастаться девятью (бег на улице, бег на беговой дорожке, ходьба на улице, ходьба в помещении, велотренажёр, эллипс, гребной тренажёр, плавание в бассейне и свободная тренировка). Думаем, для поклонников фитнеса эта разница важна.

Измерительные возможности у браслетов плюс-минус одинаковые. Никто по точности не сравнится с профессиональными фитнес-устройствами от брендов Garmin или FitBit, но вендоры на конкуренцию с ними и не претендуют. В общем, пользователь должен иметь в виду, что оба девайса показывают примерное пройденное расстояние, пульс и даже SpO2.

Однако Honor Band более тонко анализирует качество сна. Как следствие, браслет выдаёт оценку по 11 параметрам ночного отдыха. В пунктах, по которым пользователь испытывает проблемы, устройство даёт советы для их устранения. Всего в программе устройства Honor Band 5 заложено около 200 рекомендаций. Каждая взята из реальных научных и медицинских исследований. Благодаря продвинутому анализу сна в браслете Honor Band можно включить умный будильник. В указанном временном промежутке браслет определит наилучший момент для пробуждения и активирует вибрацию. Ещё один балл в копилку устройства Honor.

Функция, в которой Xiaomi однозначно лучше браслета Honor, — уведомления. Push в Mi Smart Band 4 информативнее: они показывают не только текст сообщения и имя отправителя, но и название приложения.

Приложение

К счастью или к сожалению, здесь мы тоже отдаём балл браслету Honor. Интерфейс Huawei Health — именно через эту утилиту смартфон синхронизируется с браслетом — лаконичнее. Здесь всего четыре экрана: "здоровье", "упражнения", "устройство" и "я". На первом собрана статистика: количество шагов, сожжённые калории, время сна и т.д. Каждый пункт визуализирован инфографикой. На втором — интерфейсы активностей. На третьем — настройки устройства. На последнем — настройки профиля (вес, рост, пол и т.д.).

Не сказать, что Xiaomi вываливает на пользователя гораздо больше информации, но в Mi Fit странно реализована навигация. В верхнем рубрикаторе вкладка главной страницы, на которой собрана вся актуальная статистика, соседствуют "ходьба", "бег" и "велоспорт". Что мешало упаковать последние три в один пункт вроде "Активности", непонятно. Хотя настройки профиля и устройства Xiaomi как раз таки разместила в одной вкладке. Но это мелкие придирки. Куда больше разочаровывает реклама, которая периодически появляется на главной странице.

Автономность

Honor Band 5 оборудован аккумулятором на 100 мАч, у устройства Mi Smart Band 4 — 135 мАч. Несмотря на небольшую разницу, от одного заряда браслет Xiaomi работает в полтора-два раза дольше — до 20 дней. Это лучший показатель на рынке. Поэтому, выбирая между тем, какой из трекеров взять в продолжительную поездку, мы однозначно отдадим предпочтение Xiaomi. На заправку при этом у каждого гаджета уходит примерно одинаковое время —около двух часов.

Цена

Снова ничья. Xiaomi и Honor просят за свои браслеты одинаковую сумму — 2990 рублей. Другое дело, что в магазинах Xiaomi чаще проходят акции и шанс урвать Mi Smart Band 4 ещё дешевле выше. Впрочем, к свойствам устройства эта особенность отношения не имеет.

Итог

В нашем сравнении победил браслет Honor. Имея ту же цену, что и у конкурента, Band 5 является на йоту опциональней. Но разница эта некритичная. Особенно для пользователя, которому нужны просто часы и экран для уведомлений.