Вы зануда, если не считаете новый пикап Tesla классным

Tesla представила новый пикап Cybertruck, и он очень странный по дизайну. Но ставить крест на нём и высмеивать компанию точно не стоит. На примере индустрии смартфонов и Apple рассказываем, почему экспериментировать с дизайном не стыдно и почему важно выделяться среди конкурентов.

Tesla презентовала пикап, радикально отличающийся от конкурентов внешне, — Cybertruck. Он получил кузов необычной угловатой формы, изготовленный из материалов для ракет SpaceX. Помимо дизайна его фишка — защита от ударов и пуль. Вот что способно выдержать стекло:

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Кузов выполнен из высокопробной нержавеющей стали, он способен выдержать обстрел пулями калибра девять миллиметров. Стёкла также прочнее обычного — Tesla Armor Glass. Динамические характеристики тоже впечатляют: топовая версия электрокара разгоняется до 97 километров в час всего за 2,9 секунды. Пикап также может буксировать прицеп массой от 3,4 до 6,4 тонны.

Модель будет доступна в трёх комплектациях. Первые экземпляры соберут только к концу 2021 года, а в максимальной комплектации электрокар будет доступен не раньше 2022 года. Тем не менее в соцсетях он обрёл популярность уже сейчас.

Не делайте преждевременных выводов

Самый спорный момент в Cybertruck — его дизайн. Компания говорит, что при создании пикапа черпала вдохновение из "Бегущего по лезвию". А если не приглядываться и не проводить параллели с футуристичными фильмами, то автомобиль для повседневного пользования похож на БТР, что добавляет странности.

So turns out I already have a Cybertruck pic.twitter.com/zf8QqjMjQ9 — Simone Giertz (@SimoneGiertz) November 22, 2019

Это не просто желание выделиться, такое решение обусловлено технически.

— Причина, по которой Cybertruck настолько угловатый, в том, что вы не сможете штамповать сверхтвёрдую сталь 30х — она ломает штамповочный пресс. Даже её сгибание требует глубокой проработки на внутренней стороне изгиба, так изготавливался прототип, — рассказал Илон Маск в "Твиттере".

Впрочем, необычный внешний вид не менее важен для электрокара.

О реакции на непривычные вещи говорил экс главный дизайнер Apple Джони Айв на примере AirPods — наушников, которые холодно встретили, а человека с затычками без проводов в ухе считали фриком. Сейчас это вне конкуренции самая популярная bluetooth-гарнитура.

— Это обычное явление в случае с первоначальной реакцией на AirPods. Такие впечатления основываются на сложившемся понимании привычных вещей, а не с точки зрения ежедневного практического применения, — говорил дизайнер в интервью GQ.

Не стоит делать вывод просто на основании того, что раньше такие пикапы никто не производил. Возможно, в будущем он станет стандартом эстетики, как AirPods.

Не такой, как все

Есть и другой момент, по которому угловатый дизайн пикапа добавит очков бренду Tesla в жесточайшей конкуренции. Это самый популярный вид авто в США, и компании особенно важно считаться статусной на родном рынке.

Продукции известного бренда важно иметь отличительную черту, чтобы клиент издалека моментально идентифицировал как минимум производителя, как максимум модель. Полоски Adidas, "чёлка" iPhone, овальные фары на Porsche — все эти моменты делают продукцию компании более узнаваемой.

Как это работает, лучше всего показывает та же Apple. В 2017 году компания представила iPhone X с вырезом над экраном. Так она последовала тренду безрамочности, не стала утолщать верхнюю грань рамки и разместила фронтальную камеру, Face ID, разговорный динамик и датчик приближения.

Помимо практичности это решение сыграло на пользу имиджу Apple. Бренд снова показал, что умеет выделяться среди конкурентов и обозначать свою продукцию одним дизайнерским элементом. Стоит ли доказывать, что решение удачное, если за компанией последовали самые известные конкуренты — Huawei и Xiaomi?

Прошёл год, и оппоненты отказались от "чёлки". Так они продемонстрировали, что умеют в дизайне, не следуя за компанией из Купертино, но глобально проиграли. Самые популярные решения — каплевидный вырез, точка и выдвижная фронтальная камера. Эти решения стали обозначением смартфона 2019 года, но — не одного конкретного бренда, поэтому Huawei, Samsung и Xiaomi слились между собой, а Apple пережила эпидемию "чёлок" и сохранила исключительность.

Apple не первый раз выделяет iPhone одним дизайнерским элементом. До безрамочности смартфоны предлагали экраны 16:9 и кнопки управления на рамке, а не на дисплее. Когда Android синхронно предлагали аппараты с тремя кнопками навигации, Apple разработала альтернативу в виде круглой кнопки "Домой". В итоге она стала символом эпохи.

Аналогичная история с Tesla Cybertruck. Угловатый дизайн делает модель исключительной — взглянув издалека, человек её распознаёт. С ним ваш собеседник, впервые увидев электрокар, моментально скажет: "О, у тебя Tesla!"

Вот альтернативный дизайн с рендеров. В чём его принципиальное отличие от пикапа Mitsubishi L200? Фары, бампер, решётка радиатора — с такими решениями электрокар был бы "как все" и считался просто хорошим вариантом от известной компании, но не уникальным.

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Tesla заслуживает уважения, потому что не боится быть уникальной и экспериментировать с дизайном.

Все оказались в плюсе. Компания выделила свой продукт среди конкурентов, а сам электропикап собрал 146 тысяч предзаказов всего за два дня. Илон Маск отметил, что ради таких показателей Tesla даже не размещала рекламу.

А она и не нужна. Когда ты известный бренд и экспериментируешь с дизайном, то твой продукт продаёт сам себя.