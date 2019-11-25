К всероссийской физико-технической контрольной присоединилось 90 стран

Контрольная способствует популяризации технических наук. Писали её очно, узнать результаты можно онлайн.

Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!" написало более 78 тысяч человек по всему миру. Об этом сообщил Лайфу организатор акции, проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основатель олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Контрольная по математике, физике и информатике прошла очно на 290 площадках в России и 30 за рубежом. Всего к ней присоединились участники из 90 стран, включая США, Великобританию, Германию, Южную Корею и Польшу.

Задачи были составлены на русском, английском и китайском языках. Участникам контрольной дали по пять задач уровня восьмого-девятого класса школы по математике, физике и информатике. На каждый предмет отводилось по 50 минут. По словам организаторов, контрольная способствовала популяризации технических наук.

Контрольная оценивалась автоматически на платформе "Яндекс.Контест". Результаты и сертификаты можно было получить в личном кабинете. За успешные результаты школьники получили возможность поступить в заочную физико-техническую школу МФТИ по процедуре. Предусматривались и другие бонусы.

Контрольная организована в третий раз. В 2018 году её написало очно и заочно 57 000 участников из более чем 40 государств.