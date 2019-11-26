"Скрепыши" обошли "Стирателей" в рейтинге популярности коллекционных игрушек

По поисковым запросам игрушки из "Магнита" с огромным отрывом опережают конкурентов из других розничных сетей.

"Скрепыши" оказались самыми популярными коллекционными игрушками у россиян. Об этом сообщили аналитики "Авито", исследовав поисковые запросы на сайте для размещения объявлений.

Ещё в августе запрос "скрепыши" занимал 2551-е место, однако спустя месяц вошёл в топ-100 самых востребованных товаров у россиян и достиг максимального показателя — 91-го места. В октябре запрос "скрепыши" занял 96-е место в рейтинге самых популярных товаров и услуг у россиян.

"Скрепыши" даются в Магните. Игрушки из других сетевых магазинов по запросам следуют за ними с большим отрывом.

Популярность поисковых запросов о коллекционных фигурках, вся Россия за октябрь 2019 года:

"Скрепыши" — 96-е место

"Стиратели-2" — 1322-е место

"Стиратели" — 2244-е место

"Минилента" — 5615-е место

На "Скрепышей" в 2019 году пришлась основная доля спроса (92%) в разделах, где предлагаются игрушки от торговых сетей. На втором месте — "Стиратели" (6% спроса), на третьем — миниатюры "Минилента" (1%). На пластилин для лепки монстриков "Залипаки" (торговая сеть "Перекрёсток") пришлось менее 1% спроса.

В среднем по России цена комплекта фигурок от разных торговых сетей составляла 200–250 рублей. В отдельных случаях их цена в десятки раз превышала эту сумму. Также пользователи предлагали фигурки для обмена бесплатно, но чаще всего требовалось приобрести целую коллекцию, чтобы заполучить нужного "Скрепыша" или "Стирателя".

"Скрепыши" и "Стиратели" оказались единственными разновидностями игрушек, востребованными в 22 крупнейших российских городах. Самая высокая цена на "Скрепышей" — в Самаре (в среднем 393 рубля), Ростове-на-Дону (372 рубля) и Москве (352 рубля). Самые дорогие "Стиратели" — в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей).

Летом и осенью 2019 года несколько российских торговых сетей запустили акции, где за покупку товаров из определённого списка или на определённую сумму покупатели получали коллекционные фигурки — "Скрепышей", "Стирателей" и прочих.