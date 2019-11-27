Фальшивые Дудь и Сбербанк обманывают людей. Как вас разводит реклама в Instagram

В социальной сети для размещения фотографий и коротких видео расходится рекламный ролик с Юрием Дудем, где автор призывает принять участие в платном опросе или конкурсе. Блогер уже назвал ролик фейком. И главный интервьюер России — не единственная жертва. Лайф разобрался, что творится в "Инстаграме" с рекламой.

Наплыв фейков

В октябре этого года в "Инстаграме" блогер Юрий Дудь опубликовал пост с призывом не вестись на фейковый платный опрос. В рекламном ролике склеены кадры с интервьюером в разной одежде, где он просит перейти по ссылке.

Видео недолго обитало только в "Фейсбуке" — оно быстро распространилось в "Инстаграме" и в нём также появляется в новостной ленте пользователей.

Фейковый Дудь — не единственный, кто продвигает сомнительные опросы или розыгрыши от имени другого человека без его разрешения. Нам в ленте попалась учётная запись с ником @MaxGalkinru. В этом случае пользователям предлагается конкурс от лица телеведущего Максима Галкина. Подтверждённая учётная запись артиста — @maxgalkinru.

К флешмобу присоединился и липовый аккаунт Сбербанка — самозванец обещает деньги за прохождение опроса.

Попадает ли это под нарушение правил сообщества?

Попадает, и сразу под два пункта:

Во-первых, авторское право. В "Инстаграме" в справочном центре в разделе "Руководство сообщества" говорится: "Как всегда, вам принадлежат те материалы, которые вы публикуете в Instagram. Не забывайте, что публиковать можно только подлинные материалы. Не публикуйте ничего, что вы скопировали или нашли в Интернете, если у вас нет прав делать такие публикации". Далее идёт ссылка на подробное описание политики авторского права на ресурсе. В случае с Дудем были взяты кадры из его роликов.

Во-вторых, "мошенничество или ложная информация". Такой пункт есть в разделе "Пожаловаться на рекламу". Насколько честен продвигаемый продукт, неизвестно. Но факт рекламы от лица, не соглашавшегося на продвижение, уже является основанием для блокировки аккаунта или сообщества за ложную информацию.

Важно отметить, что фейковая реклама в одной соцсети появляется с разных аккаунтов и сообществ. Лайф мониторил ленту в течение дня, каждый раз рекламное видео с Юрием Дудем размещали другой аккаунт или сообщество.

— Первую рекламу в "Фейсбуке" нам удалось забанить; но чуваки создали новый аккаунт, и пока нам забанить его не удаётся. В "Инстаграме" — тоже, — писал Дудь в посте с просьбой не вестись на обман.

Это распространённый ход мошенников и спамеров. Таким образом мошенники обходят запреты: когда одна группа или учётная запись блокируется, они создают новые и продолжают засорять ваши ленты.

Не только фейковый Дудь засоряет ленту

Любители посмотреть пиратские кино или футбольную трансляцию смирились, что перед показом фильма они видят два преролла с казино или ставками на спорт. К сожалению, эти ролики преследуют их и в главной соцсети для фото — "Инстаграме".

Вторая броская реклама — бизнес-тренинги и уроки по зарабатыванию денег. Стоит мужчина на фоне небоскрёбов Дубая, говорит, что живёт здесь и зарабатывает на ставках. Как он это делает? По его словам, если вы перейдёте по ссылке в его телеграм, то всё узнаете, обучитесь этому искусству и будете жить так же.

Бизнес-тренинги есть и на других площадках — паблик инфобизнесмена Аяза Шабутдинова продвигался во "ВКонтакте". Почему они так заметны? Всё дело в особенности "Инстаграма".

Мусорная реклама — большая проблема площадки, и это объясняется двумя причинами.

Отсутствие запретов

Букмекеры — давние соперники соцсетей и открытых площадок. YouTube давно ведёт войну против ставок на спорт и прочих азартных игр. Ещё в 2017 году сайт заблокировал ряд крупных спортивных каналов из-за интеграции букмекеров.

В октябре прошлого года сайт компании Google ужесточил правила. Он запретил рекламу букмекеров — в правилах сервиса в отношении вредного и опасного контента появилась строчка: "Не разрешается рекламировать и такие услуги, как, например, азартные игры и ставки и подделка документов".

Блогеры всё же нашли способ обойти запрет: в рекламной интеграции автор показывает логотип спонсора, но не называет его букмекером, а в редких случаях даже рисует похожий, но другой логотип и искажает название. Ссылка же на сайт указывается не в описании к видео, а в комментариях. Так, реклама ставок на спорт никуда не ушла с "Ютуба".

Обход обходом, но проблем букмекерам "Ютуб" доставил: ссылку найти сложнее, а блогеру нельзя указывать на то, что он рекламирует именно ставки, — приходится заменять их на "наши друзья" и предлагать "интересную ссылку".

В "Инстаграме" запрета на рекламу букмекеров, очевидно, нет. Во-первых, в интеграциях блогеры говорят всё напрямую и открыто рекламируют ставки на спорт и обещают "быстрый заработок денег". Во-вторых, Лайф изучил справочный центр "Инстаграма" и не нашёл пункта об азартных играх.

Удобная реклама

Встроенная реклама в "Инстаграме" разработана так, что пользователь с наибольшей долей вероятности откроет её. Продвигаемые записи отображаются на экранах юзеров двумя способами:

При перелистывании сториз с одного пользователя на другого. Мы пролистали истории — рекламные отображаются при каждом втором перелистывании со сториз одного пользователя на другого.

При скроллинге новостной ленты. Мы также пролистали её, среди 21 последнего поста пять оказались продвигаемыми.

В обоих случаях реклама в "Инстаграме" для закупщика выгодна двумя моментами: её много, а по формату продвигаемые посты ничем не отличаются от обычных.

Но важно понимать, что здесь новостная лента используется чаще, чем во "ВКонтакте", где мы больше сидим на личных страницах или в пабликах, поэтому в "Инстаграме" реклама попадает на наши экраны чаще. Во "ВКонтакте" она тоже есть в новостной ленте, в "Фейсбуке" — в ней и в "историях". Но на тех площадках мы ими реже пользуемся, поэтому реклама реже попадает нам на экраны.

Всё вышеперечисленное накладывается на стремительный рост популярности "Инстаграма". По данным SimilarWeb на февраль 2019 года, ресурс занимает девятое место в топ-10 самых популярных сайтов в мире, среди них три соцсети, выше "Инстаграма" только "Фейсбук" и "Твиттер". В частности, пользователи активно смотрят сториз — в 2017 году было зафиксировано 200 миллионов активных пользователей в "историях" ежедневно, что оказалось тогда чуть меньше общей аудитории соцсети.

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"Инстаграм" крайне удобен для рекламодателя: пользователи сконцентрированы на новостной ленте и сториз, и именно там площадка позволяет размещать продвигаемый контент.

Вместе с этим правила размещения публикаций гораздо менее жёсткие, чем на "Ютубе". Этим и пользуются распространители мусорной рекламы: то, что нельзя продвигать на главном видеосервисе мира, можно публиковать в соцсети с фотографиями. Так получилось с покером, ставками и прочими азартными играми.

Как быть пользователям? Внимательно относиться к рекламе и не вестись даже на предложения знаменитостей. Их страницы подтверждены и отмечены галочкой.

А вообще, с текущей политикой продвижения постов сайту не помешала бы подписка, по которой реклама отключается, как YouTube Premium.