В "Одноклассниках" установлен рекорд по числу подарков на День матери

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Фото © Shutterstock 

Пользователи соцсети поздравляли друг друга, в частности, и онлайн. Для этого на сайте предусмотрены подарки.

В День матери в "Одноклассниках" был установлен абсолютный рекорд по числу отправленных подарков к празднику — пользователи отослали 662 миллиона подарков, это на 30% больше, чем в прошлом году.

По данным соцсети, за прошедшие выходные, 23 и 24 ноября, подарки получило 35 миллионов женщин, зарегистрированных на сайте. Из них 22 миллиона — из России. Получается, подарки в "Одноклассниках" получило более четверти россиянок.

<p>Фото © Пресс-служба &#34;Одноклассники&#34;</p>

Отправителей было меньше, чем получателей — подарки отсылало 12 миллионов пользователей. Женщины охотнее поздравляли матерей, чем мужчины: 87,4% подарков были отправлены женщинами.

Пользователи отправляли преимущественно подарки с букетами и пожеланиями. Самый популярный — анимированное поздравление с букетом роз, его отправили более 40 млн раз. В топ самых популярных подарков также вошёл букет подсолнухов.

Топ-10 городов по числу отправленных подарков на День матери (в миллионах):

  • Москва 71,2
  • Екатеринбург 45
  • Краснодар 38,8
  • Новосибирск 28,4
  • Самара 24,3
  • Казань 22
  • Ростов 15,9
  • Санкт-Петербург 13,2
  • Воронеж 11,9
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