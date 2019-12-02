"Пятёрочка" строгого режима. Адские условия работы в сетевых магазинах

Новая работа может вас неприятно удивить. Особенно если вы устраиваетесь в торговую сеть федерального масштаба. Странные правила, тяжёлые условия, обман клиентов и прочее. Лайф собрал самые дикие и мерзкие истории.

Гимн перед началом рабочего дня

В Сети гуляет популярное видео, на котором сотрудники "Пятёрочки" в корпоративной одежде исполняют гимн бренда сетевых магазинов перед началом рабочего дня.

Видео: YouTube-канал "Сергей"

На открытых площадках пользователи активно обсуждают ролик. В одном из комментариев юзер "Пикабу" сказал, что работал в этой сети магазинов и обязанность исполнения гимна предусмотрена в контракте. По его словам, отказ петь или незнание слов наизусть — основание для увольнения.

В "Пятерочке" этот факт опровергли.

— В настоящий момент у торговой сети нет официального гимна, соответственно, исполнение каких-либо композиций сотрудниками не закреплено в трудовых договорах и внутренних документах, — рассказали нам в пресс-службе X5 Retail Group.

Но в других компаниях подобная практика применяется: сотрудники исполняют гимн перед началом рабочего дня. Одна из таких — екатеринбургский магазин сувениров "Сима-ленд", где до начала рабочего дня сотрудники пели гимн Российской Федерации.

Лайф связался с экс-сотрудником компании Вадимом (имя изменено), работавшим в ней в 2016 году. Он подтвердил, что исполнение гимна было обязательным, однако в контракте такого условия не было.

Переработка, не свои задачи, дефицит персонала

Одна из частых жалоб на торговые сети "Пятёрочка" и "Магнит" от персонала — переработки. Среди отзывов в Интернете она встречается минимум в каждом втором.

Важно, что переработка не оплачивается, а без неё никак. Если вы спросите, получите ли вы премию за дополнительные часы работы, директор уйдёт от прямого ответа и скажет, что зарплата складывается из окладной части и премии, которая зависит от выручки магазина.

— Фактический график работы не соответствует трудовому договору. Отношение к сотрудникам такое, что работать в компании невозможно. Постоянная текучка, нехватка сотрудников, рабочий день с 8:00 до 23:00 при графике 3/3 конкретно по тому магазину, в котором работаю, а по договору не более 40 часов в неделю, также в договоре об оплате переработанных часов ничего не указано, — рассказывает экс-сотрудница "Пятёрочки" на сайте otrude.net.

Помимо отговорки вам дополнительные часы могут не засчитать. Вы отработаете 14 часов, а в табеле запишут положенные 12. То есть дополнительные два часа вы вкалывали за спасибо.

Что вы будете делать в дополнительные часы? В лучшем случае сидеть на кассе, в худшем — разносить продукты или даже мыть полы. То есть, возможно, заниматься не своей работой.

Почему так происходит? У сетевого магазина вечный дефицит персонала. Из-за этого при очереди в десять человек на кассе сидят всего два продавца, поэтому вы будете выполнять работу больше установленной.

Отсутствие охраны и видеокамер

Один из худших моментов в некоторых магазинах "Магнит" и "Пятёрочка" — отсутствие видеокамер и охраны на выходе. Поэтому злоумышленникам ничего не мешает украсть товар.

Одна из сотрудниц торговой сети подтверждала СМИ, что в магазине, где она работает, нет охраны и камер.

В таком случае ответственность за дисциплину в магазине накладывается на продавцов. Посетители-хулиганы, кража продуктов — со всем этим придётся справляться самим. А это дополнительный стресс и невозможность сконцентрироваться на имеющихся задачах. Кроме того, за обнаружение кражи товара штраф платит кассир, сидящий в магазине без охранника.

— Ты и на кассе должна работать, и следить, чтобы покупатели не воровали, потому что охрана только в ночную смену работает. Не уследили — из зарплаты всё вычтут. И корзины с продуктами расставлять в зале нужно, хорошо ещё хоть грузчик есть. Рабочих не хватает, поэтому везде и всюду нужно успевать, — рассказывает экс-сотрудница "Пятёрочки" на сайте otrude.net.

Обман клиентов и навязывание мусорных услуг

Это делают консультанты магазинов электроники и салонов сотовой связи. Это не переработка и не жёсткие условия. Здесь сотруднику салона сотовой связи или продавцу гипермаркета электроники надо перешагнуть моральные принципы ради собственной выгоды. Продвигая дополнительные услуги и товары, клиентов вводят в заблуждение. Среди них немало пожилых людей, с которых списывают дополнительные деньги ради премии.

Общеизвестно, что консультанты навязывают клиентам страховки и аксессуары. Реальная история: в первые дни продаж iPhone X консультант продал последний экземпляр при условии докупить чехол или оформить страховку, иначе сказал бы, что партия закончилась.

Самая частая история — навязывание страховок при покупке электроники. С жителем Ачинска в салоне МТС консультант поступил максимально мерзко: включил в чек страховку без ведома клиента. К счастью, мужчина не растерялся и при обнаружении обмана подал в суд и выиграл.

Впрочем, страховка — обман, даже если клиент осознанно её оформляет. Она обеспечивает вас гарантийным обслуживанием в течение определённого периода после покупки продукта — делает то, что вам и так гарантировано согласно закону "О защите прав потребителя".

Готовы ли вы навязывать услуги с таким псевдопреимуществом? Если нет, то останетесь без премии.