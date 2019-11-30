Проведены первые хирургические операции с использованием сетей 5G "Билайна"

Сети пятого поколения должны дать новые возможности в сфере медицины. В частности, пациентам из удалённых регионов больше не придётся ехать в больницу в крупные региональные центры.

"Билайн" совместно с компанией Huawei, Российским обществом хирургов (РОХ) и Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ) в клинике GMS Hospital организовал удалённый консилиум для сопровождения двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей нового поколения 5G.

Условия для операций будущего

В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра "Сколково" "Билайн" и Huawei открыли тестовую зону сети 5G. В удалённом консилиуме также участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ и Рязанский государственный медицинский университет. Пилотирование сетей связи пятого поколения в Москве ведётся при поддержке Правительства Москвы.

В рамках проекта были испытаны возможности широкополосного канала связи и низких задержек. С их помощью можно передавать изображение высокой чёткости (4К) от камер в операционной и прочих медицинских устройств. В частности, были показаны возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удалённые медицинские консультации и платформы TrueConf для организации сеансов 4K видео-конференц-связи.

В режиме онлайн было проведено две операции с удалённой консультацией в режиме консилиума хирургов. Первая — извлечение NFC-чипа, вживлённого в руку Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайна". Вторая — удаление раковой опухоли. Она проводилась с использованием подключённого к сети 5G лапароскопа с камерой 4К, анестезиологического пульта, нескольких камер и мультимедийной "белой доски" Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума и выработки рекомендаций в режиме реального времени.

Для удалённой консультации была проведена регистрация запроса и сделан выбор свободных профильных хирургов с помощью платформы для проведения консилиумов на базе TrueConf. В ходе операций удалённый медицинский консилиум консультировал хирургов с помощью обмена медиаинформацией в режиме 4K видео-конференц-связи между оперирующим хирургом и специалистами-консультантами и удалённых терминалов. Так осуществлялся обмен медиа- и телематическими данными о состоянии пациента и проводилась передача рекомендаций и указаний в ходе прямой трансляции.

Оборудование

В операционном блоке к сети 5G "Билайна" были подключены лапароскоп с камерой 4К, мультимедийная "белая доска" для нанесения отметок консультирующим хирургом, камера общего вида, камера для определения местоположения пациента, пульт анестезиолога и С-дуга (устройство локального рентгена).

Хирургические операции проводил Бадма Николаевич Башанкаев, руководитель центра хирургии GMS Hospital. Для проведения консультации были подключены камера для передачи видео в 4К и монитор с разрешением 4K. Удалённую консультацию проводил профессор Сергей Иванович Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов.

Для проведения визуализации медицинского консилиума к сети 5G "Билайна" были подключены камера общего вида для передачи видео в 4К, мультимедийная "белая доска" для нанесения отметок на изображение оперируемого органа и монитор с разрешением 4K. Модерацию на площадке "Сколково" проводил Михаил Леонидович Таривердиев, управляющий делами Российского общества хирургов.

Для проведения обучающего семинара для студентов Рязанского государственного медицинского университета были подключены монитор с разрешением 4K и камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К.

Применение технологий 5G должно поспособствовать развитию сферы здравоохранения. Благодаря возможностям нового стандарта связи пациентам в удалённых регионах больше не придётся ехать в больницу в крупные региональные центры.

5G в медицине

— Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения. В будущем возможности проведения удалённых консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Для того чтобы это было возможно, необходимо обеспечить высокое качество связи и широкую зону покрытия. "Билайн" активно модернизирует свою сеть для предоставления качественных услуг связи клиентам. Например, в Москве идёт масштабная модернизации сети, в результате которой уже возросла ёмкость сети и увеличилась площадь непрерывного покрытия. При более чем двукратном росте трафика в сети LTE "Билайна" скорость доступа в Интернет выросла в два-три раза. Обновлённая сеть готовится к развёртыванию 5G. По всей Москве активированы стандарты NB-IoT и LTE Cat-M, в которых уже сейчас могут работать десятки миллионов умных устройств и доступны сервисы "интернета вещей", — говорит генеральный директор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич.

— Для нас большая честь совместно с "Билайном" представить возможности медицинских технологий на базе 5G. Сегодня мы продемонстрировали новый способ применения цифровых технологий — дистанционный консилиум, который в будущем позволит каждому человеку, независимо от местонахождения, получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов. Вместе с партнёрами проекта мы построили сеть 5G, которая объединила работу медицинского оборудования и обеспечила возможность совместной работы нескольких медицинских учреждений с гарантией качества соединения и минимальными задержками для оперативной коммуникации между врачами из разных городов и передачи изображения высокого разрешения в ходе операций. Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесёт огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней, — говорит генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России Чжао Лэй.

"Билайн" и Huawei в 2018 году подписали соглашение о совместном развитии 4G/5G и "интернета вещей". Компании также совершили первый в России голографический звонок в сети 5G.