Крупные компании лишат нас смартфонов? Кому нужна смерть гаджетов
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Весь 2019 год индустрия технологий ставит под сомнение будущее классических смартфонов. В феврале и марте этого года на свет появились складные мобильные устройства — это такие планшеты, сгибающиеся пополам: одниэкраном внутрь, другиеружу.
Теперь президент Qualcomm Кристиано Амон заявил, что к 2021 году появятся устройства дополненной реальности, которые ничем не будут отличаться от обычных повседневных очков. И именно они станут основным устройством для человека, а не смартфоны. 5G упростит использование AR, и смартфоны с 2021 года постепенно начнут терять актуальность.
Через несколько лет привычные нам смартфоны с монолитным корпусом и экраном на всю переднюю панель уйдут в небытие? Вряд ли. Индустрия технологий стремительно развивается, а 5G ускорит прогресс, но люди останутся привязаны к классическим мобильным устройствам.
Представить бюджетного "убийцу смартфонов" пока невозможно
Люди доброжелательно встретили складные смартфоны: по данным "Коммерсанта", в России первая партия Galaxy Fold составила чуть более семи тысяч экземпляров, из которых около шести тысяч штук раскупили в первые выходные с момента старта продаж.
Проблема гибких устройств — их цена. За Galaxy Fold просят $1980. За Mate X — уже $2600. Складные смартфоны стоят почти как два iPhone, и проблему не решить в ближайшее время. Гибкий дисплей дорогой, другие комплектующие — тоже. Себестоимость Samsung Galaxy Fold составляет 1200 долларов, как цена iPhone 11 Pro Max в минимальной комплектации. Для сравнения, стоимость производства одного экземпляра флагмана Galaxy S10+ равняется 630 долларам.
Помимо покупки вам дорого обойдётся и ремонт гаджета. Замена экрана — 600 долларов, а это стоимость iPhone 11 в минимальной комплектации. Вы можете себе представить бюджетный складной смартфон, чтобы "топ за свои деньги"? Индустрия пока нет. Генеральный директор Huawei Ричард Ю заявил, что цены на смартфон не снизятся в ближайшие два-три года именно из-за сложной конструкции.
А без доступных моделей инновационных устройств классические смартфоны не победить. Мобильная индустрия держится на устройствах начального ценового уровня — до 15 тысяч рублей. Среди самых популярных производителей их делают все, кроме Apple. А ключевые рынки для вендоров — Китай и Индия. На первом средняя цена смартфона — 377 долларов, а на втором — 159 долларов.
"Убийцы смартфонов" не упрощают жизнь человеку, а усложняют
В случае с дополненной реальностью индустрия ещё не определилась с оптимальными параметрами безопасности.
В феврале этого года Google показала Wall Street Journal работу AR-режима в "Картах", находящегося на стадии тестирования. Визуально возможность похожа на ту, что представляли в AR-очках Google Glass: открыв камеру, вы увидите 3D-стрелки, которые помогут дойти до указанного местоположения.
Только есть проблема. Если приложение открыто слишком долго, камера отключится, а пользователю будет показан маршрут обычным способом на карте. Разработчики не хотят, чтобы юзеры в городе концентрировались на экране телефона, так как это небезопасно.
Опасения оправданны. Летом 2016 года популярность приобрела игра Pokemon Go. По данным исследования Университета Пердью, из-за ловцов покемонов в США увеличилось количество ДТП. Возле покестопов, игровых объектов, отмеченных пользователями, их частота выросла на 26,5%.
С очками будет аналогичная история — элементы дополненной реальности будут отвлекать от физической. Они привлекают внимание сильнее физических объектов и, соответственно, увеличивают риск происшествия.
Со складными смартфонами ситуация другая. Вендоры ещё не придумали форм-фактор, с которым пользователь не испытает неудобств. Кроме того, эта конструкция гораздо более уязвима, чем у классических смартфонов. Если со вторыми резкие перепады температуры нежелательны, то с первыми — недопустимы.
Пользоваться гибким устройством пока банально неудобно. В свёрнутом состоянии оно толстое и тяжёлое, а в процессе сгибания появляется много рандомных нажатий.
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Индустрия технологий ищет альтернативы привычным вещам. Это показатель того, что она не останавливается на достигнутом, развивается и осваивает новые технологии.
Правда, к сожалению, слова о скорой смерти смартфонов — чаще всего реклама своих инновационных устройств. Ключевые преимущества классических мобильных устройств — простота и доступность. По этим параметрам пока ни один инновационный девайс к ним не приблизился.
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