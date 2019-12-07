Крупные компании лишат нас смартфонов? Кому нужна смерть гаджетов

Топ-менеджер Qualcomm сказал, что через два года с развитием 5G и дополненной реальности смартфоны начнут терять актуальность. Даже если это случится, то очень нескоро. Лайф рассказывает, почему пока рано хоронить смартфоны.

Весь 2019 год индустрия технологий ставит под сомнение будущее классических смартфонов. В феврале и марте этого года на свет появились складные мобильные устройства — это такие планшеты, сгибающиеся пополам: одни — экраном внутрь, другие — на ружу.

Теперь президент Qualcomm Кристиано Амон заявил, что к 2021 году появятся устройства дополненной реальности, которые ничем не будут отличаться от обычных повседневных очков. И именно они станут основным устройством для человека, а не смартфоны. 5G упростит использование AR, и смартфоны с 2021 года постепенно начнут терять актуальность.

Через несколько лет привычные нам смартфоны с монолитным корпусом и экраном на всю переднюю панель уйдут в небытие? Вряд ли. Индустрия технологий стремительно развивается, а 5G ускорит прогресс, но люди останутся привязаны к классическим мобильным устройствам.

Представить бюджетного "убийцу смартфонов" пока невозможно

Люди доброжелательно встретили складные смартфоны: по данным "Коммерсанта", в России первая партия Galaxy Fold составила чуть более семи тысяч экземпляров, из которых около шести тысяч штук раскупили в первые выходные с момента старта продаж.

Проблема гибких устройств — их цена. За Galaxy Fold просят $1980. За Mate X — уже $2600. Складные смартфоны стоят почти как два iPhone, и проблему не решить в ближайшее время. Гибкий дисплей дорогой, другие комплектующие — тоже. Себестоимость Samsung Galaxy Fold составляет 1200 долларов, как цена iPhone 11 Pro Max в минимальной комплектации. Для сравнения, стоимость производства одного экземпляра флагмана Galaxy S10+ равняется 630 долларам.

Помимо покупки вам дорого обойдётся и ремонт гаджета. Замена экрана — 600 долларов, а это стоимость iPhone 11 в минимальной комплектации. Вы можете себе представить бюджетный складной смартфон, чтобы "топ за свои деньги"? Индустрия пока нет. Генеральный директор Huawei Ричард Ю заявил, что цены на смартфон не снизятся в ближайшие два-три года именно из-за сложной конструкции.

А без доступных моделей инновационных устройств классические смартфоны не победить. Мобильная индустрия держится на устройствах начального ценового уровня — до 15 тысяч рублей. Среди самых популярных производителей их делают все, кроме Apple. А ключевые рынки для вендоров — Китай и Индия. На первом средняя цена смартфона — 377 долларов, а на втором — 159 долларов.

"Убийцы смартфонов" не упрощают жизнь человеку, а усложняют

В случае с дополненной реальностью индустрия ещё не определилась с оптимальными параметрами безопасности.

В феврале этого года Google показала Wall Street Journal работу AR-режима в "Картах", находящегося на стадии тестирования. Визуально возможность похожа на ту, что представляли в AR-очках Google Glass: открыв камеру, вы увидите 3D-стрелки, которые помогут дойти до указанного местоположения.

Только есть проблема. Если приложение открыто слишком долго, камера отключится, а пользователю будет показан маршрут обычным способом на карте. Разработчики не хотят, чтобы юзеры в городе концентрировались на экране телефона, так как это небезопасно.

Опасения оправданны. Летом 2016 года популярность приобрела игра Pokemon Go. По данным исследования Университета Пердью, из-за ловцов покемонов в США увеличилось количество ДТП. Возле покестопов, игровых объектов, отмеченных пользователями, их частота выросла на 26,5%.

С очками будет аналогичная история — элементы дополненной реальности будут отвлекать от физической. Они привлекают внимание сильнее физических объектов и, соответственно, увеличивают риск происшествия.

Со складными смартфонами ситуация другая. Вендоры ещё не придумали форм-фактор, с которым пользователь не испытает неудобств. Кроме того, эта конструкция гораздо более уязвима, чем у классических смартфонов. Если со вторыми резкие перепады температуры нежелательны, то с первыми — недопустимы.

Пользоваться гибким устройством пока банально неудобно. В свёрнутом состоянии оно толстое и тяжёлое, а в процессе сгибания появляется много рандомных нажатий.

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Индустрия технологий ищет альтернативы привычным вещам. Это показатель того, что она не останавливается на достигнутом, развивается и осваивает новые технологии.

Правда, к сожалению, слова о скорой смерти смартфонов — чаще всего реклама своих инновационных устройств. Ключевые преимущества классических мобильных устройств — простота и доступность. По этим параметрам пока ни один инновационный девайс к ним не приблизился.