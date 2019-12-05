"Одноклассники" покажут трейлер фильма Disney "Последний богатырь: Корень зла"

В фильме будет показана история богатыря Ивана, которому придётся спасти сказочное Белогорье от внезапно пробудившегося древнего зла.

В "Одноклассниках" эксклюзивно пройдёт официальная премьера тизера-трейлера второй части фильма "Последний богатырь" от Disney — "Последний богатырь: Корень зла".

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Вторая часть сказки рассказывает о приключениях богатыря Ивана. Его заботит начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где ему и другим богатырям предстоит показывать удаль и силу. "Богатырской силушки" в себе Иван не чувствует, а опозориться на глазах у отца и невесты ему не хочется. Зато у симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста мощи и красоты хватает.

В самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, само существование волшебного мира оказывается под угрозой. Ивану приходится объединить силы и со старыми друзьями, и с новыми врагами для того, чтобы спасти Белогорье.

Съёмки фильма начались в июне 2019 года и проходили в Московской области, Карелии, Краснодарском и Пермском краях. Над сценарием второй части "Последнего богатыря" работала авторская группа первого фильма под руководством продюсера Виталия Шляппо, режиссёром вновь стал Дмитрий Дьяченко.

Первый официальный тизер-трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла" эксклюзивно появится в группе Disney Россия. Фильм производства Disney, Yellow, Black and White и телеканала "Россия" выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года.

Первая часть фильма "Последний богатырь" вышла в прокат в октябре 2017 года и обновила кассовый рекорд для российских кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Также кинолента стал первым фильмом российского производства, быстрее других преодолевшим отметку в пять миллионов зрителей.