Спам не пройдёт! Как легко избавиться от звонков из банков и телефонной рекламы

Последнее время слишком много рекламных звонков? Вы не одни. Аналитики выяснили, что в этом году их число выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом. Лайф разобрался, можно ли избавиться от них насовсем, свести их число к минимуму и уберечь деньги. Вот самые эффективные методы.

Разработчики определителя номера для смартфонов Truecaller исследовали развитие телефонного спама в 2019 году и сделали неутешительные выводы.

За этот год аналитики фирмы зафиксировали 26 миллиардов спамерских звонков, это на 18% больше по сравнению с 2018-м. Особенно их число выросло в России — в этом году страна поднялась на девятое место в рейтинге лидеров по числу рекламных звонков, тогда как в 2018 году она была на 17-м месте.

Чаще всего россиянам предлагают финансовые услуги (42%), в том числе напрямую от банков, звонят мошенники (38%) и мобильные операторы с предложениями новых тарифов (20%).

Рассказываем, как свести к минимуму число рекламных звонков и не оказаться жертвой мошенников.

Не принимайте предложения

Это касается и мошенников, и представителей компаний. Оба типа спамеров хотят снять с вас как можно больше денег. Как банки и операторы навязывают свои услуги, мы уже говорили.

По какому бы вопросу вам ни звонили менеджеры (от рекламы потребительских кредитов и новых услуг оператора до срочного уведомления о блокировке карты), нужно сбросить звонок и позвонить самому или выполнить операцию на сайте компании.

Ни в коем случае нельзя доверять собеседнику, если тот требует назвать номер карты, трёхзначный код на обратной стороне или код из СМС. Их запрещено сообщать кому бы то ни было, в том числе сотрудникам банка. Об этом также сообщается в СМС с кодом.

Пригрозите Роскомнадзором

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", компания не имеет права присылать спам человеку без его согласия, иначе её ждет крупный штраф.

Попросите менеджера больше не звонить вам с рекламными предложениями. Скорее всего, компания не захочет рисковать и уберёт ваш телефон из базы.

Порядок подачи жалобы похож на тот, что есть на сайте ФАС за рассылку СМС и электронных писем. Только в случае со звонками жаловаться надо в Роскомнадзор. Заполните форму, в ответ вам придёт письмо с просьбой прикрепить номер своего телефона и копию паспорта, а также указать номера, с которых осуществляются спам-звонки, и частоту входящих вызовов с них. В Сети имеются истории, как люди наказывали спамеров.

Есть случаи, когда даже наказывали за спам, на который клиент соглашался. В 2016 году ФАС оштрафовала компанию Travelata за рекламные письма. Один из клиентов пять раз пользовался услугами и пять раз не убирал галочку под соглашением на получение рассылки по почте. Он и пожаловался, и это не помешало ему выиграть дело.

УФАС по Удмуртской Республике сообщило онлайн-магазину туров о возбуждении дела по признакам нарушения части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-AP "О рекламе". Несмотря на скриншоты со стоящей галочкой в пункте, где пользователь одобряет получение рекламных писем, компания не доказала свою невиновность.

В этой истории хватает непонятных моментов. К примеру, клиент, подавший в суд, по словам компании, также присылал скриншоты без галочки. История учит тому, что компаниям можно уверенно угрожать судом и жалобой в ФАС. Они вряд ли будут рисковать и уберут вас из базы.

Нахамите банкам и сотовым операторам

Банки звонят вам подготовленными. Они знают, чего хотят клиенты, лучше них самих. Все данные о полученных услугах показывают системы CRM. На их основе составляется детальный портрет пользователя с его предпочтениями, перед оператором появляется перечень услуг, которые он обязан вам предложить, иначе будет оштрафован.

Однако есть способ сделать так, что банки не захотят вам звонить. Нахамите сотруднику — и чем грубее, тем лучше.

В CRM-системах есть шкала "лояльность клиента". Если вы вежливо откажетесь от услуг банка, высока вероятность, что спустя несколько дней, недель или месяцев вам позвонят снова с новым пакетом услуг. Если же вы грубо ответите оператору, он отметит вас как нелояльного клиента и вы попадёте в стоп-лист. А значит, спам-звонкам придёт конец, банк начнёт звонить вам строго по назначению.

Не устанавливайте GetContact. Но поискать альтернативу можно

В начале прошлого года популярность получило приложение GetContact. С одной стороны, оно действительно помогало пользователям. Приложение, во-первых, обозначает спамеров и экономит ваше время — вы сразу увидите, что звонок рекламный. Во-вторых, оно показывает, как вы записаны в контактах у друзей.

С другой — приложение только увеличивало число рекламных звонков. Да, вы идентифицируете спам до того, как возьмёте трубку, но число таких вызовов увеличится многократно. Возможности, предоставляемые GetContact, осуществимы только с огромной базой номеров. Естественно, имея столько данных, разработчик продаст их третьим лицам.

К тому же в соглашении, которое мы не читаем, чётко написано, что обладатель базы имеет право делиться данными с третьими лицами, осуществлять рассылку СМС и задействовать в маркетинговых активностях. Устанавливая приложение, вы добровольно соглашаетесь на передачу вашего номера спамерам.

Устанавливать такое приложение, естественно, не стоит. Урона вы получите больше, чем пользы. Если вы уже установили GetContact, ситуацию можно исправить — на сайте сервиса предлагается удалить данные из базы, для этого нужно заполнить специальную форму и отправить запрос.

Есть ли более выгодные альтернативы GetContact? Есть. Это приложения "Яндекса" и "2ГИС". Они предустановлены в ряде android-смартфонов. Если нет, их можно скачать из магазина приложений. Эти приложения ещё не обвиняли в эпидемии спама.

А есть способ раз и навсегда заблокировать спамеров?

К сожалению, нет. Если бы способ избавиться от спам-звонков полностью существовал, год от года их число уменьшалось бы, а не увеличивалось.

Добавить номера телефона в чёрный список тоже не получится, спамеры стабильно их меняют и по новой обзванивают имеющуюся базу номеров.

Факт, что реклама вышла из-под контроля — что со звонками, что в соцсетях. И чтобы не стать жертвой её распространителей, нужно быть бдительными.