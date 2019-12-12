Прокачай смартфон! iOS и Android-приложения, которые делают жизнь лучше

Набор функций и приложений современных Android- и iOS-смартфонов из коробки покрывает большинство потребностей пользователя, но не все. Часто не хватает логистических инструментов, программ для управления файлами или в конце концов мультимедиа. Лайф решил рассказать о нескольких приложениях, которые хотя бы раз наверняка принесут пользу каждому человеку.

SHAREit (iOS, Android)

У многих жителей городов сегодня не возникает проблем с передачей больших файлов с телефона на ПК посредством онлайн-обменников. Интернет достаточно быстрый, чтобы загружать и скачивать гигабайты за минуты.

При этом больше четверти населения России живёт в сельской местности, где с интернетом не всё так хорошо. Да и, поверьте, не во всех 100-тысячных городках сеть идеальная. В общем, сегодня нет-нет, но приходится передавать данные с устройства на устройство не через интернет.

USB-кабель в этом деле, конечно, помощник, но, простите, сколько можно носиться с проводами? Современные смартфоны оборудуются скоростными Wi-Fi-модулями, способными передавать данные достаточно быстро, чтобы не приходилось искать провода, драйверы и разбираться с кучей других сопутствующих проблем.

Часть Android-смартфонов умеет передавать файлы через Wi-Fi по умолчанию. Но это не значит, что найти нужную кнопку просто, не все оболочки используют одинаковые паттерны. Другая часть девайсов такой полезной фишкой с завода попросту не располагает.

В каждом случае универсальным решением станет приложение SHAREit. Оно бесплатное, и соответствующий клиент есть под все актуальные платформы: iOS, Android, Mac и Windows. С помощью SHAREit файлы можно быстро передавать по Wi-Fi как с телефона на телефон, так и с телефона на ПК или с ПК на ПК.

Google Translate (iOS, Android)

Не спешите томно вздыхать от предсказуемости происходящего. Многие пользуются этим сервисом в вебе и не догадываются о превосходстве приложения.

Помимо того что утилита позволяет загружать языковые пакеты для перевода офлайн, установленная версия может работать в фоне. В последнем случае Google Translate предлагает перевод выделенного текста в любом приложении, будь то браузер, мессенджер или книга.

Только представьте, сколько лишних телодвижений отменяет оная опция, в отличие от веб-версии. Главное — не забыть поставить Google Translate на автозапуск.

SPB TV (iOS, Android)

Незаменимое приложение для 99% жителей России. Главная особенность SPB TV — приложение позволяет смотреть телетрансляции. Без специальных антенн, долгих загрузок веб-страниц и установок приложений под каждый канал.

Да-да, мы в курсе, что телевидение умирает. Победа за "Ютубом". Только статистика говорит, что голубой экран играет всё ещё важную роль в жизни россиян. По данным Mediascope, в 2018 году 99% россиян в возрасте от четырёх лет включали телевизор хотя бы раз в месяц. Две трети (68%) включают "зомбоящик" ежедневно.

Да и потом. Каким бы крутым ни был Интернет, права на трансляции крупных спортивных мероприятий — вроде матчей чемпионата мира по футболу — всегда остаются за федеральными телеканалами. Как в таком случае прикажете смотреть игру? Можно, конечно, запустить эфир на сайте телеканала, но, признайтесь, это не так удобно.

MyShows (iOS, Android)

Сегодня сериалы — главная нарративная форма. Упустив очередную новинку, иной раз не о чем поговорить с коллегами в курилке. Наверняка каждый хотя бы раз попадал в такую ситуацию. Чтобы их было меньше, необходимо скачать приложение MyShows.

MyShows — это гигантский каталог телешоу, который насчитывает больше десяти тысяч тайтлов. При этом приложение обладает рядом социальных функций: в MyShows можно добавлять друзей и видеть, какие сериалы они смотрели, смотрят и планируют посмотреть. Разумеется, эти статусы расставить может и сам пользователь.

Что ещё можно сделать в этом приложении? Подписаться на обновления конкретных шоу, чтобы не пропускать новые серии и сезоны. Составить собственный плей-лист на будущее. Поставить проекту оценку. Посмотреть общее время, потраченное на сериалы.

HD VideoBox (Android)

Разобравшись с трекингом телепроектов, нужно решить проблему с источником контента. Да, действуя по совести, пользователь должен подписаться на каждый онлайн-кинотеатр за деньги. Однако можно поступить и нечестно: качать сериалы с торрентов, смотреть на пиратских сайтах и т.д. Мы это дело, конечно же, не одобряем, но также с пониманием относимся к тем, кто не имеет другой возможности посмотреть "Пацанов" или "Супергёрл".

Совесть, к слову, не единственная преграда к легальным источникам. Последние агрегируют много новых популярных шоу, но часто лицензиаты всё же упускают, что называется, годноту. В таком случае одна дорога — к торрент-трекерам.

Или нет? Существует как минимум один агрегатор пиратского контента на Andorid, который называется HD VideoBox. В нём не составит труда найти любой фильм или сериал и посмотреть его бесплатно. При этом файлы необязательно скачивать — можно запускать онлайн. Хотя и загружать новые серии для просмотра по пути на работу не возбраняется.

В Google Play утилиты нет, поэтому ищите её в других источниках и устанавливайте на свой страх и риск.

Wi-Fi Map (iOS, Android)

Интерфейс iOS и Android в любом исполнении показывает открытые точки доступа Wi-Fi в радиусе действия антенны. В мегаполисах с поиском свободного роутера не возникает проблем — даже в спальных районах парочка всегда находится. Стоит, однако, только выехать за пределы Москвы или Санкт-Петербурга, поиск открытого Wi-Fi резко усложняется. Закономерно это и во время выезда за границу.

Можно, конечно, тыкаться как слепой котёнок от забегаловки к забегаловке в поисках доступа к Сети, но, согласитесь, это неудобно. Вот бы кто-нибудь отметил на карте мира все места с Wi-Fi без пароля, да? И… такая команда энтузиастов нашлась. Проделав титанический труд, она выпустила приложение Wi-Fi Map, которое, как несложно догадаться, представляет собой карту мира с отмеченными свободными точками доступа.

Карта эта динамичная. Пользователи сервиса постоянно тестируют отмеченные места, оставляют отзывы и даже фотографии локаций, чтобы другим было проще поймать сигнал.

Более того, в Wi-Fi Map отмечены не только публичные источники трафика, вроде тех, что устанавливаются в "Макдоналдсе" и торговых центрах. Хватает в сервисе и частных точек с паролями. Их можно открыть, но уже за скромную плату.

"Life.ru Новости" (iOS, Android)

Последним обязательным штрихом в настройке любого смартфона является установка приложения любимого СМИ, например Life.ru. Приложение нашего издания есть везде: не только в App Store и Google Play, но и в App Gallery от Huawei.

Главное преимущество приложения Life перед сайтом — быстрый доступ. После запуска на экране сразу разворачивается главная страница с новостями и большими сюжетами.

Кроме того, в приложении "Life.ru Новости" можно подписаться на уведомления о важных обновлениях на сайте. О каждом интересном тексте приложение будет сообщать посредством Push. Кликнув на него, вы откроете публикацию в приложении в один момент.