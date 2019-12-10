"Амиго" в подарок? Burger King перевели в облачную инфраструктуру Mail.ru

Мобильное приложение и терминалы обслуживания сети фастфуда начали быстрее обрабатывать запросы клиентов.

Mail.ru Group и Burger King заключили сотрудничество в сфере облачных технологий. Мобильное приложение и терминалы обслуживания сети ресторанов быстрого питания переведены в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions (MCS).

Переход в эту облачную инфраструктуру позволил сократить время обработки запросов пользователей со смартфонов. Так, заказы начали приниматься вдвое быстрее, а время загрузки меню сократилось в четыре раза.

Руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов говорит, что благодаря внедрению платформы MCS Burger King смог ускорить обработку заказов через мобильное приложение в два раза. Сети ресторанов быстрого питания важно, чтобы приложение и терминалы работали быстро и надёжно: до 40% выручки идёт именно через них.