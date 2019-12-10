Авиакомпания "Азимут" закрывается? Перевозчик отменяет рейсы

Отмена рейса — неприятный момент для пассажиров. В некоторых случаях это может сорвать все планы. Можно ли получить денежную компенсацию (или всё же улететь вовремя) — Лайф разбирался с экспертами.

10 декабря, за три дня до отправления, авиакомпания "Азимут" сообщила, что рейс 13 декабря Сочи — Брянск отменён. По приобретённому авиабилету вылет состоится 17 декабря в то же время, что и забронированный рейс. Получается, если пассажир выстроил планы, их придётся сдвинуть на четыре дня.

Компания останется безнаказанной?

Авиаэксперт и основатель сайта Frequentflyers.ru Илья Шаталин рассказал Лайфу о том, что авиакомпании могут переносить рейсы. Однако в случае задержки на несколько дней компания обязана оплатить пассажирам пребывание в другом городе, в частности жильё и питание.

— Пассажиров должны обеспечить гостиницей и питанием на весь срок, дополнительные же компенсации довольно смешны: 25, кажется, рублей за час задержки. Но за четыре дня накопится две с лишним тысячи, так что, если есть достаточно времени, можно и эти деньги попробовать получить, — говорит Илья Шаталин.

Авиаюрист и основатель компании "Елтунов и партнёры" Алексей Елтунов рассказал Лайфу, что важно учитывать причину переноса или отмены рейса. От этого уже зависит, понесёт ли компания наказание. Ответственность следует, если причина чем-либо не обоснована.

В любом случае после отмены рейса пассажир имеет право отказаться от полёта и возместить полную стоимость билета. Лайф обратился в пресс-службу "Азимута", но не получил комментария.

В каком случае точно можно возместить ущерб?

Алексей Елтунов говорит, что пассажир получит компенсацию, если в результате отмены рейса авиакомпания нарушила его планы, а они имели большую значимость.

— Если в результате срыва поездки ему будет причинён ущерб, к примеру, не состоялась важная встреча или сделка, он может предъявлять претензии. Это будет решаться в том числе в рамках закона о защите прав потребителей со всеми негативными последствиями по отношению к компании, — сказал авиаюрист.

Мне надо лететь прямо сейчас! Мои действия?

Все необходимые меры для перелёта вовремя вам придётся принять самому. Для этого надо отказаться от поездки на отменённом рейсе и получить деньги обратно, далее написать заявление в компанию с претензией, что у вас срывается важное мероприятие, и после этого купить новый авиабилет.

Если вы и в таком случае не успеете на встречу по вине компании, она уже может понести ответственность. В этом случае следует подать в суд с требованием взыскать понесённые убытки плюс моральный ущерб.