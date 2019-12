Студийное качество без проводов. Обзор наушников Audio-Technica ATH-M50xBT

В распоряжении Лайфа оказалась ещё одна новинка 2019 года — Bluetooth-версия популярных японских наушников Audio-Technica ATH-M50x. Рассказываем, почему новинка достойна культового статуса, как и оригинальная модель.

Немного истории

Все хоть раз в жизни сталкивались с брендом Audio-Technica (AT). Причём необязательно благодаря наушникам — компания выпускает много другого оборудования. Многие знают, что марка родом из Японии. И гораздо меньше людей в курсе, что AT — хоть и не самая старая компания в своей отрасли, но одна из самых именитых. Бренд в почёте у многих профессионалов: гаджеты AT можно встретить во многих американских телестудиях и во время крупнейших международных мероприятий. Например, AT является бессменным поставщиком звукового оборудования летних Олимпийских игр начиная с 1996 года. Зимние же Олимпийские игры компания обслуживает с 2002-го.

Наушники AT долго были и в почёте преимущественно у профессионалов и меломанов. Массовый же рынок долго не принимал бренд. Серьёзно широкой аудиторией японцы занялись уже в XXI веке, на рубеже нулевых и десятых. Как следствие, сейчас у AT есть дешёвые проводные наушники, модные беспроводные и даже экстравагантные — геймерские. Точнее — дешёвые модели компания выпускала и раньше, но они часто терялись среди прочих марок. Возможно, маркетинговые расходы для AT были не такими приоритетными, как для других.

Как бы там ни было, в 2007 году AT выпустила накладные мониторные наушники ATH-M50, которые приглянулись многим звёздам первой величины (вроде Бейонсе и Dr.Dre). Главной фишкой ATH-M50 стало соотношение цены и качества: наушники стоили дешевле $200, но при этом потрясающе звучали. ATH-M50 и ATH-M50x, к слову, до сих используются многими DJ и часто встречаются в студиях звукозаписи.

Даже без мощной рекламной кампании ATH-M50 быстро ушли в народ и стали культовыми. Японские наушники долгое время противопоставлялись Beats. Дескать, Beats для всех, а Audio-Technica — для более искушённой публики.

В последствии AT реанимировала свой бестселлер в 2014 году. К названию прибавилась буква "x", а провод стал съёмным. Последняя же итерация легенды вышла в начале текущего года — ATH-M50xBT. Как несложно догадаться, наушники стали беспроводными.

Дизайн и эргономика

M50xBT — это полноразмерные наушники закрытого типа. Чашечки довольно большие. Диаметра с лихвой хватает для охвата ушных раковин. Амбушюры синтетические, мягкие и комфортно прилегают к голове. Кожа потеет, но не сильно. Динамики вращаются по двум осям. В обоих случаях повернуть механизм можно на 180 градусов. Такая гибкость позволяет настроить комфортную посадку при любом сценарии и использовать только одно ухо для мониторинга — DJ порадуются.

Оголовье умеренно упругое, что хорошо: голова устаёт медленнее. За материал рамы не ручаемся, но на ощупь кажется, что пластик. Который, скорее всего, укреплён тонкой металлической пластиной. Стойки, к которым крепятся чашечки, изготовлены именно так, что видно при регулировке. Которая, к слову, происходит при помощи позиционных насечек.

Новинка складная. Шарниры позволяют сложить чашки внутрь оголовья. Механизм с трёхпозиционным фиксированием. Пройдёт много времени, прежде чем появится выработка и наушники начнут самостоятельно раскладываться.

Из-за обилия подвижных элементов может показаться, что ATH-M50xBT — хлипкие. Впечатление это обманчивое. Во всяком случае, на долговечность предыдущих итераций мало кто жалуется. Да даже если что-то и сломается, найти "донора" на Avito не составит труда — ATH-M50 очень популярная модель.

Небольшой итог. Большие ли ATH-M50xBT? Ну уж точно крупнее всех накладных моделей. В то же время новинка, пожалуй, одна из самых компактных и мобильных среди полноразмерных. Комфортные ли ATH-M50xBT? Однозначно да. Новинка весит всего 310 г, поэтому почти не чувствуется и не утомляет часами.

Органы управления и интерфейсы

Выше мы уже писали, что почти все кнопки расположились на левой чашечке. Их пять, если считать обе позиции тумблера вкл./выкл. Решение, к слову, необычное — винтажное. Остальные три — "Прибавить звук", "Убавить звук" и "Пауза/Плей". Последняя по совместимости ещё и активатор Google Assistant или Siri.

Ввиду того что все клавиши почти одного размера, быстро понять, какая за что отвечает, сложно. На кнопках есть выемки "+" и "-", но тактильно их могут идентифицировать только люди, знакомые со шрифтом Брайля.

Что до гарнитуры, то она работает исправно. В помещении с её помощью очень даже можно комфортно разговаривать. Для Skype и телефонных разговоров сгодится.

Заряжается ATH-M50xBT через micro-USB. Быстрой зарядки нет. Как следствие, на полную зарядку у наушников уходит около семи часов. Долго. Благо и разряжается Audio-Technica очень медленно: до 40 часов. Представьте, как редко приходится заряжать гаджет при условии, что он работает два часа в сутки: по пути на работу и с работы. В офисе же можно через кабель.

К слову, о нём. Аналоговый вход, разумеется, на 3,5 мм. Весьма полезная опция — позволяет продолжать пользоваться наушниками после разрядки. Главное — не забыть шнур дома. Припомним и занятный исторический факт к случаю. Многие владельцы ATH-M50x использовали 3,5-мм разъём не по назначению. Они вставляли в него Bluetooth-адаптер и уже в 2014 году пользовались легендой Audio-Technica дистанционно. Переходники до сих пор, кстати, продаются на маркетплейсах.

Звук и качество соединения

За звук в ATH-M50xBT отвечает пара 45-мм драйверов "с редкоземельным магнитом и катушкой, намотанной проводом из омеднённого алюминия". Звучит эта часть рекламного текста не менее круто, чем и сами наушники.

Первое, на что обращаешь внимание, — модель очень громкая. Нам ни разу не приходилось прибавлять их на полную даже в метро — музыку хорошо слышно и без того.

ATH-M50 во всех своих проявления позиционируется как мониторная модель. Главная особенность таких наушников — максимально нейтральное звучание. Без заводских пресетов. Профессионалы в мониторных наушниках слышат, где каких частот не хватает. Казуальные пользователи в свою очередь слышат композиции близко к тому, как они записывались. Результат консервативного подхода японцев ошеломляет. В ATH-M50xBT легко воспринимается музыка любого жанра. И уши при этом не устают.

Мы тестировали новинку по-дилетантски: слушали FLAC и MP3 c 320 Kbps на устройстве с ЦАП Asahi Kasei AK4377A (VIVO NEX 3). Подозреваем, что более совершенный плеер и аудиоформаты лучше раскроют потенциал ATH-M50xBT. Тем не менее...

Звуковая сцена прекрасна. Во многих треках слышна работа звукорежиссёра, который расставлял инструменты. В неторопливых композициях очень хорошо чувствуется пространство между источниками звука. Последнее, думаем, отметит любой, даже самый неискушённый слушатель. Многие также наверняка в кои-то веки почувствуют динамику звука при прослушивании инструментальной музыки.

Разница в звучании по Bluetooth и через кабель есть. Аналоговый вход, нам кажется, даёт более сбалансированный и более брызжущий звук. Хотя в обоих случаях он достаточно лёгкий, чтобы говорить о студийной прозрачности. Не исключаем, что со смартфонами без ЦАП, коих подавляющее большинство, Bluetooth выйдет на передний план.

Система активного шумоподавления (САШ) в этой модели не используется. Хотя ввиду закрытого оформления чашек ATH-M50xBT пассивно отсекают многие фоновые шумы. Однако с монотонными звуками, вроде шума двигателя или вагонов метро, конструкция справляется хуже, чем САШ.

Новейшая версия Bluetooth-5.0 обеспечивает отличное качество соединения: бесперебойное и дальнобойное. Вплоть до 10 м в зоне прямой видимости. Поддержка популярных кодеков aptX, AAC и SBC имеется. Это говорит о том, что наушники одинаково хорошо работают как с Android-, так и с iOS-устройствами.

***

Audio-Technica просит за ATH-M50xBT почти 15490 руб. Дорого ли это? Нет, учитывая, что модель позволяет вынести студийное звучание из квартиры. Причём без проводов. Это воистину так, а не маркетинговая уловка. ATH-M50xBT на самом деле звучат гораздо сочнее многих беспроводных наушников в этом ценовом сегменте.

В целом же "легенда" — лучшие наушники, которые мы слушали в этом году. В ATH-M50xBT же отлично замиксовано качество звука и компактность.