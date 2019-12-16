Товары с AliExpress прижились в "Пятёрочке" — результаты проекта

Посылки с AliExpress уже несколько месяцев можно забирать в магазинах торговой сети в указанных точках. Компании рассказали, насколько успешным оказалось решение.

AliExpress Россия и X5 Retail Group рассказали о первых результатах проекта по быстрой доставке в постаматы компании за три месяца.

90% всех трансграничных заказов в постаматы были доставлены до покупателя в магазины "Пятёрочка" менее чем за 15 дней.

Совместный проект компании был запущен в октябре этого года. С ним покупатели получили возможность забирать заказы в постаматах и на кассах в магазинах "Пятёрочка", которые отмечены специальными значками.

AliExpress продолжит развивать проект. Планируется, что каждый пятый заказ будет забираться в "Пятерочке". Для этого компания оптимизирует маршруты доставки и расширит сеть точек выдачи.