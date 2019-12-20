Победители в гонке на дно. Худшие смартфоны — 2019, за которые стыдно

Лайф подводит итоги 2019 года. На очереди смартфоны, к которым у нас в этом году было больше всего вопросов. Samsung, Sony, Xiaomi… Постарались вспомнить о каждом вендоре, чтобы никто не обижался.

Сразу отметим, что все девайсы из списка нормальные. Ими можно пользоваться без вреда для физического и психологического здоровья. Однако у каждого устройства есть один или несколько минусов, которые крайне сложно оправдать.

Sony Xperia 10 Plus

Пожалуй, самый странный смартфон, который побывал в редакции Лайфа за 2019 год. Xperia 10 Plus интересно выглядит, приятно лежит в руке, и у него отличный экран. А вместе с тем старый и маломощный процессор Snapdragon 636, который катастрофически греется даже при использовании камеры. Как давно вы встречали смартфон, который просит закрыть приложение камеры, чтобы не случилось чего плохого? То-то и оно...

И ладно ещё, если бы камера была достойна перегрева. Так нет — в Xperia 10 Plus стоят два "глазка" на 12 и 8 Мп, которые снимают весьма посредственно. Причём как видео, так и фото.

Просит за всё это Sony не 15–20 тысяч рублей, как стоило бы, а нереальные 30 тысяч. "Ну а как иначе? Премиум же!" — разводит руками вендор. Ну, наверное, как китайские вендоры, которые за такой же прайс предлагают варианты в разы лучше. Например, флагман Xiaomi Mi 9.

Samsung Galaxy A80

Похоже, 2019 год оказался для компании Samsung годом экспериментов. Во-первых, был представлен смартфон со складным экраном Galaxy Fold. Во-вторых, у корейцев вышел фаблет Galaxy A80 с чуднОй камерой. И если раскладушка со второй попытки оказалась всё же удачным экспериментом, то фаблет едва ли.

Galaxy A80 — один из самых неудобных смартфонов, которые мы держали. По нескольким причинам. Первая — огромный 6,7-дюймовый экран. Казалось бы, что здесь плохого? А то, что смартфоном крайне сложно пользоваться одной и даже двумя руками, не вызывая случайные срабатывания. Виной тому, кто бы мог подумать, минимальные рамки.

Выдвижная основная камера, которая трансформируется во фронталку, тоже сомнительное удовольствие. Механизм не только постоянно дребезжит, но и сильно утяжелил верхнюю половину смартфона. От этого он то и дело норовит перевалиться через указательный палец при охвате одной рукой. Да и щели в корпусе смартфона тоже смотрятся не очень эстетично.

Xiaomi Mi A3

Впрочем, и у китайцев в этом году не всё и не всегда клеилось. У той же Xiaomi споткнулась популярная серия Mi A. Третье поколение по-прежнему радует большим набором актуальных опций: здесь и любимый многими чистый Android, и 48-мегапиксельная камера, и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, дизайн на чистую пятёрку. И всё это за скромную цену.

Наличие всех опций в среднебюджетном сегменте требует компромисса. И Xiaomi решила сэкономить на самом важном в смартфонах компоненте — на экране. В Mi A3 стоит второсортная AMOLED-матрица с низким разрешением 720р и относительно тусклой подсветкой.

Вендор пошёл на уступку ради одного — подэкранного сканера отпечатков пальцев. Самое обидное, что оно того не стоило, ведь сенсор Mi А3 оказался одним из самых медленных на рынке.

Vivo NEX 3

Флагман NEX 3 — хороший телефон. Он больше и тяжелее Galaxy A80, но при этом не такой неуклюжий. К его габаритам довольно быстро привыкаешь и в какой-то момент начинаешь снисходительно относиться даже к проблемам слишком закруглённого по бокам экрана. Камера, производительность, автономность, звук, дизайн — всё это у Vivo в полном порядке. Ему даже есть чем удивить — сенсорными клавишами "Питание" и "Громкость".

Мы можем рекомендовать NEX 3 к покупке (в отличие от всех предыдущих "пациентов"), но только по цене на 10–15 тысяч рублей ниже официальной. Невероятные же 60 тысяч рублей, которые просит Vivo, — слишком много для нынешней высококонкурентной среды.

Huawei Mate 30 Pro

Весенние флагманы Honor 20 Pro и Huawei P30 Pro поразили нас, что называется, в самое сердце своими выдающимися фотовозможностями. Мы с большим нетерпением ждали Mate 30 Pro, который должен был задрать планку качества ещё выше, но случилось страшное — торговая война между США и Китаем, в ходе которой смартфоны Huawei лишились сервисов Google. Mate 30 Pro вышел без них.

Гики и большие энтузиасты могут закрыть глаза на этот недостаток, но для подавляющего большинства потребителей это огромнейший минус. Отсутствие сервисов Google влечёт за собой много неудобств для казуальных пользователей. Мы не можем закрыть на этот нюанс глаза, даже несмотря на превосходную камеру, самую быструю зарядку в мире и ряд других уникальных фишек. Увы.

Впрочем, не можем не восхититься честностью Huawei. В случае с Mate 30 Pro компания не пытается замалчивать проблему или убеждать пользователей в том, что их флагман не хуже остальных. Китайцы без стеснения говорят, что их смартфон не для всех.