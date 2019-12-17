Россияне стали вдвое чаще покупать крыс перед Новым годом

Число покупок увеличилось в преддверии года Крысы. Дороже всего питомца купить в Москве, дешевле всего — в Красноярске и Самаре.

Аналитики "Авито" исследовали спрос на крыс в преддверии наступления года, который согласно восточному календарю будет проходить под знаком этого животного.

Выяснилось, что спрос на грызунов вырос более чем в два раза по сравнению с 2018 годом, а число объявлений о продаже этих питомцев — в полтора раза. Стоимость крыс в среднем также увеличилась. Средняя цена на живых крыс выросла на 17% и составила 500 рублей, сувениры в виде крыс подорожали на 17% и теперь стоят в среднем 900 рублей.

Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах — 18% от всего спроса по стране в Москве и 15% — в Санкт-Петербурге. Далее идут Воронеж с 6% от общего спроса и Новосибирск с 4%.

По росту спроса на домашних крыс лидером оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в семь раз за год. За ним следуют Казань и Ижевск с ростом спроса более чем в 4,5 раза за год.

В преддверии Нового года дороже всего крыс продают в Москве по цене в среднем 800 рублей, Ростове-на-Дону (около 630 рублей) и Краснодаре (600 рублей). Доступнее всего приобрести символ наступающего 2020 года в Самаре и Красноярске со средними ценами около 200 и 160 рублей соответственно.