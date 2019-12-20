Ильич из Little Big покинул "Связной"

Блогер был креативным директором в структуре российского магазина электроники и участвовал в разработке ряда продуктов компании.

Лидер группы Little Big Илья Ильич Прусикин покинул пост креативного директора "Связного". Об этом артист сообщил в "Инстаграме".

Лидер группы Little Big был назначен креативным директором российского ретейлера в августе 2019 года. Ильич проиграл спор в шоу "Треш лото" на YouTube-канале "Клик-клак". По условию он должен был устроиться на официальную работу.

В "Связном" Ильич отвечал за разработку и реализацию рекламных кампаний и запуск собственных продуктов "Связного". При его участии были созданы униформа для нескольких магазинов сети, кампания "Свайп" и продукт "Комбо". Ранее Прусикин не работал в крупных компаниях.

— Подошли к концу три месяца испытательного срока в "Связном", но в основном я занимался записью нового альбома и был в туре, — рассказывает Ильич в "Инстаграме". — Но было прикольно: ребята поддержали все мои самые сумасшедшие, дурацкие идеи и мы их воплотили. Они дали мне возможность поработать на настоящей работе. Это колоссальный опыт, спасибо "Связному" за такую возможность!