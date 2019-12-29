И не пытайтесь найти лучше. Главные смартфоны 2019 года дешевле 20 000 рублей

Среднебюджетная ценовая категория смартфонов (от 15 до 20 тыс. руб.) — одна из самых популярных в мире. Оттого в смартфонах за 15–20 тыс. руб. мы часто видим характеристики, которые год назад не увидели бы даже в устройствах за 30–40 тыс. Потому их и так много. Из-за этого простому покупателю с наскока легко запутаться. Лайф сделал всё, чтобы этого не случилось: выбрал лучшие смартфоны 2019 г. дешевле 20 тыс. руб.

Redmi Note 8 Pro

Начнём с очевидного. Компания Xiaomi была и пока что остаётся главным поставщиком недорогой, но качественной сложной электроники в России. В обозначенной ценовой категории вендор за год отметился преимущественно одной моделью — Redmi Note 8 Pro.

Это крайне удачная модель за 17 990 руб. удовлетворит потребности любого пользователя. Нужна производительность для игр? Флагманский 8-ядерный процессор Helio G90T и 6 Гб ОЗУ к вашим услугам. Улучшат опыт от развлечений встроенное жидкостное охлаждение и большой 6,53-дюймовый экран с разрешением FHD+. Он, правда, с U-образным вырезом и IPS. Как следствие, сканер отпечатков пальцев пришлось вынести на тыльную панель.

Хотите фотографировать? Квартет камер с 64-мегапиксельным сенсором во главе порадует в большинстве сценариев. Даже при плохом освещении бестселлер Xiaomi не совсем безнадёжен, так как предусмотрен ночной режим. Селфи-камера на 20 Мп тоже, к слову, не разочарует.

Нужен банально долгоиграющий аппарат с широкими мультимедийными возможностями и актуальными опциями? Не подкачал Redmi Note 8 Pro и здесь. Смартфон вошёл в топ-20 смартфонов с лучшей автономностью от GSMArena. В первую очередь благодаря большому аккумулятору на 4500 мАч. К тому же осенняя модель стала первым смартфоном в линейке Redmi Note с NFC.

Подробнее про Redmi Note 8 Pro — в нашем обзоре.

Vsmart Live

Совершенно же внезапно в наш список врывается серая лошадка 2019 г. — вьетнамский бренд Vsmart со своим условным флагманом Vsmart Live.

Самой сильной стороной данного устройства является анфас. Ведь он более чем на 80% занят 6,2-дюймовым AMOLED-экраном без вырезов, но с встроенным сканером отпечатков пальцев. Последний, конечно, для людей терпеливых, но привыкнуть можно и к нему. Недурны и камеры Vsmart Live: мало того, что основной датчик на 48 Мпк периодически выдаёт красоту, так ещё и суперширокоугольный модуль с автофокусом.

Неплоха у вьетнамца и начинка: один из лучших в своём ценовом сегменте 8-ядерный Snapdragon 675+4 или 6 Гб ОЗУ. Старшая версия Live попал а в десятку мощнейших смартфонов-середняков 2019 г. по версии AnTuTu, кстати. Стоит при всём при этом вьетнамский "зверёныш" от 14 990 руб.

Подробнее про Vsmart Live — в нашем обзоре .

Honor 9X Premium

Достойный преемник хита 2018 г. — Honor 8X. В свежей модели улучшилось всё то, что мы любили в старой. Большой экран лишился "чёлки" и стал ещё больше: 6,5 дюйма в 8X против 6,6 дюйма в 9X. Аккумулятор увеличился: было 3750 мАч, стало — 4000 мАч. Мощная начинка стала ещё мощнее: Kirin 710 против Kirin 810.

Здесь сразу сделаем ремарку. Мы знаем, что российская версия получила странный чип Kirin 710F, который в некоторых тестах проявляет себя хуже обычного Kirin 710. Поэтому рекомендуем поискать именно китайский 9X Premium c более актуальным процессором. И искренне надеемся, что в 2020 г. Honor начнёт любить остальной мир не меньше, чем КНР.

Добавим и то, что новинка Honor щеголяет ещё и современной 48-мегапиксельной основной камерой, которую дополняют суперширик на 8 Мп и ToF.

Подробнее про Honor 9X — в нашем обзоре.

Samsung Galaxy M30s

Весной этого года компания Samsung буквально жгла китайцев со своей линейкой Galaxy A. Она, безусловно, отличная, но была у корейцев и другая серия, которой пресса, да и сама компания, уделила несправедливо мало внимания. Речь идёт о смартфонах Galaxy M, которые нам больше всего запомнились благодаря девайсу M30s.

Этот невзрачный, на первый взгляд, аппарат поражает своим богатым внутренним миром. Во-первых, 8-ядерный Exynos 9611, который задаёт жару даже Snapdragon 710. Во-вторых, 48-мегапиксельная камера, из которой компании Samsung, похоже, удалось выжать максимум. В-третьих, аккумулятор на рекордные 6000 мАч. В-четвёртых, есть NFC.

С другой стороны — отсутствие сканера отпечатков пальцев под стеклом и скромные запасы памяти на 4/64 Гб. Как бы осознавая эти недостатки, компания Samsung не стала ломить ценник и запросила за Galaxy M30s 16 990 руб. И это, мы считаем, очень достойный прайс.

Подробнее про Galaxy M30s — в нашем обзоре .

Realme XT

Не знаем, акционная ли цена сейчас у Realme XT или нет, но на официальном сайте за смартфон просят 19 990 руб. уже больше месяца. Если эта цена останется, то XT — победитель в номинации.

Realme XT фотографирует лучше конкурентов. У него 6,4-дюймовый экран с быстрым дактилоскопическим сканером. При этом есть бескомпромиссные объёмы памяти — 8/128 Гб. Достойный этих гигабайтов Snapdragon 713 и выносливая батарея на 4000 мАч.

И это при всём при том, что Realme XT крайне недурно выглядит. Наше уважение.