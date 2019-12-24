В компьютере Apple по цене квартиры в Выхине нашли дизайнерскую ошибку

Из-за особенности корпуса "тёрки" отсоединить боковые панели от каркаса будет проблематично. Выходит, что самое дорогое устройство Apple — не самое удобное в использовании.

Блогер Куинн Нельсон с YouTube-канала Snazzy Labs рассказал о неприятной для него особенности системного блока Mac Pro.

I know I likely open the Mac Pro more than the average user, but this stupid piece of aluminum that requires me to remove every single cable every time I want to open it is the most infuriating design decision ever. pic.twitter.com/X1YqoBUBgu — Quinn Nelson (@SnazzyQ) December 23, 2019

По его словам, если вы часто отсоединяете боковые панели от каркаса, вам мешает соединительная перекладина с задней стороны корпуса. Она располагается снизу от портов. Получается, чтобы снять панели, надо каждый раз отсоединять все провода.

На прошлой неделе Mac Pro появился в России. В максимальной комплектации плюс с монитором в самой дорогой конфигурации в комплекте блок стоит 4 742 444 рубля, примерно во столько же оценивается однокомнатная квартира площадью 32 кв. м в Выхине.

Особенность Mac Pro — его дизайн. Из-за отверстий на боковых панелях внешне он напоминает тёрку. iFixit даже попробовала потереть на нём сыр.

Mac Pro 2019 — не единственное странное устройство линейки. В 2013 году системный блок получил цилиндрический корпус. Технически это задумывалось для равномерной обдувки всех комплектующих, но пользователи Интернета не оценили идею и прозвали блок ведром.