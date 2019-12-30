Ультрабук ASUS ZenBook 14 UX434: зачем показывать видео на тачпаде?

Компания ASUS выпустила универсальный ноутбук с увеличенным экраном в сверхкомпактном корпусе. Большой дисплей, эргономичный дизайн и лёгкий вес позволяют пользоваться устройством почти в любых условиях.

Берите с собой

Чего мы ждём от ультрабука? Прежде всего — универсальности и мобильности. Первый момент важен, потому что аудитория таких устройств максимально широкая — от офисных сотрудников до фрилансеров, выполняющих заказы на ходу. Второй — чтобы им было удобно пользоваться почти в любых условиях — от просторного офисного стола до коленей пользователя, пока он, условно, сидит на тесном сиденье в автобусе.

ZenBook 14 как раз из таких устройств. Это самый компактный ноутбук с экраном 14 дюймов, инженеры добились этого за счёт максимального уменьшения рамок на лицевой панели. Но вернёмся к корпусу, об экране мы поговорим позже. Его размеры всего 31,9 х 19,9 х 1,26 см. Для сравнения: у самого компактного ноутбука линейки ZenBook 13 — 30,2×18,9×1,69 см. С такими габаритами, даже с учётом увеличенного экрана, ZenBook 14 оказывается всего лишь чуть длиннее листа А4.

Лёгкость — ещё один плюс ноутбука. Вес устройства — 1,26 кг. Это тот ноутбук, который постоянно будет с вами, его без проблем можно кинуть в рюкзак и не чувствовать дополнительной тяжести, а с компактным корпусом он не займёт лишнего места в сумке и позволит положить туда другие важные вещи.

О комфортном пользовании инженеры также не забыли. В ZenBook 14 стоит шарнир ErgoLift — при открытой крышке ультрабук размещается на столе под углом три градуса. Ваши руки располагаются удобно, воздух в корпусе циркулирует лучше, а железо охлаждается быстрее.

Преемственный дизайн

Внешний вид выделяет ASUS ZenBook 14 из массы и демонстрирует преемственность дизайнерских решений. Прежде всего ультрабук отличается рифлёной поверхностью крышки с фирменной кольцевой текстурой, на свету получается интересный эффект: лучи исходят от логотипа и тянутся к углам корпуса. Над клавиатурой размещена металлическая полоска в цвете "розовое золото", что делает корпус нескучным и добавляет ноутбуку элемент роскоши.

С надёжностью также нет проблем. Корпус защищён по военному стандарту MIL-STD 810G. Это значит, что он успешно прошёл тесты при самых экстремальных сценариях использования: при падении, при вибрации, в высотных испытаниях, при высокой температуре и при высокой влажности.

Ноутбук с двумя экранами. Что? Да!

Тачпада в классическом понимании здесь нет. Вместо него в ноутбуке стоит дополнительный экран ScreenPad 2.0, выполняющий функцию и дисплея, и тачпада. Диагональ вспомогательного экрана — 5,65 дюйма, интерфейс реализован в программной оболочке ScreenXpert, напоминающей Android для смартфонов.

Впрочем, функция тачпада никуда не делась. Для этого предусмотрен режим работы экрана Mode Switch. Чтобы активировать его, нужно нажать на соответствующую пиктограмму в левом нижнем углу экрана.

ScreenPad 2.0 можно использовать как вспомогательный дисплей. В режиме App Navigator он показывает все открытые приложения. Специально для него разработчики ASUS также создали ряд полезных утилит, среди которых можно выделить Quick Key для быстрого набора горячих клавиш, Handwriting для рукописного ввода текста и Number Key для быстрого набора чисел. В обновлённом ScreenPad 2.0 также понижено энергопотребление, что положительно сказывается на времени автономной работы ноутбука.

Дополнительный экран не только решает профессиональные задачи, но и может развлечь вас. К примеру, в режиме App Switcher на него можно вывести видео с YouTube или аудиоплеер и управлять музыкой без помощи клавиатуры и основного экрана. Выберите нужное приложение или страницу веб-браузера, потяните вниз — и они окажутся на дополнительном экране, где, по идее, должна быть металлическая сенсорная панель. Таким образом, вы можете отвлечься, не отрываясь от основной задачи.

Работа дополнительного экрана регулируется. В настройках можно выбрать оптимальное значение яркости, частоты обновлений или разрешения дисплея, изменить фон, включить или выключить энергосбережение.

Основной экран: на один дюйм больше

Гордость ZenBook 14 не только эргономичный корпус и дополнительный экран ScreenPad 2.0. Одна из фишек ультрабука — экран NanoEdge. Прежде всего интересно, как экран на 14 дюймов разместился в корпусе, больше подходящем для 13-дюймового ноутбука. Дисплей растекается по всей передней панели, занимая 92% площади крышки, как у актуальных смартфонов, а площадь боковых граней рамки составляет всего 2,9 мм.

Технология экрана — IPS, разрешение — Full HD+. Дисплей позволяет пользоваться ноутбуком почти в любых условиях. На максимальном значении яркости содержимое хорошо видно солнечным днём, а на минимальном в тёмной комнате не бьёт по глазам. Для точной цветопередачи поддерживается 100% передачи цветового спектра sRGB. Углы обзора широкие — до 178 градусов, цвета не будут искажаться даже под сильным наклоном.

Мощно, долго, громко

С точки зрения производительности для описания ZenBook 14 лучше всего подходит слово "универсальный". Пользователь может выбрать наиболее подходящую конфигурацию под свои задачи. Наиболее выгодная по соотношению цены и качества — Intel Core i5, 8 Гбайт оперативной памяти и SSD на 256 Гбайт, а если вам нужно устройство для требовательных задач вроде видеомонтажа, то вам подойдёт Core i7, 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт накопителя для хранения тяжёлых файлов. В любом случае, за графику будет отвечать NVIDIA GeForce MX250.

Разъёмов семь: фирменный порт для питания, HDMI, USB 3.1 Gen 2, USB-C 3.1 Gen 2, аудиоразъём USB 2.0 и слот MicroSD. Пользователь сможет подключить любой необходимый аксессуар или накопитель.

Приятно удивила автономность. В тонком и компактном корпусе ноутбука инженеры ASUS разместили батарею на 50 Втч. Даже при наличии двух экранов она способна обеспечить устройство 14 часами непрерывной работы. На практике вам хватит заряда на день пользования, если не нагружать ультрабук требовательными программами вроде графических и видеоредакторов.

Звук также сильная сторона ноутбука. Динамики разработаны совместно со специалистами фирмы Harman Kardon, которые обладают огромным опытом по созданию высококачественных акустических систем. В ZenBook 14 звук воспроизводится при поддержке технологии SonicMaster. Специалисты проделали большую работу по улучшению динамиков. Когда вы нажимаете на кнопку воспроизведения, система задействует сотни аппаратных и программных компонентов, обеспечивая громкий и объёмный звук даже при столь маленьких габаритах.

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В минимальной комплектации ASUS ZenBook 14 UX434 стоит 85 990 рублей, и он полностью окупает эту цену. Это оптимальный ноутбук для профессионалов, не любящих сидеть на месте. Кроме того, в магазине ASUS проходит акция, и вы можете снизить цену, введя промокод.

Сочетание большого экрана и компактного корпуса позволяет пользоваться им почти в любом месте и комфортно видеть содержимое дисплея, а высокая автономность позволит нагружать его тяжёлыми задачами вроде видеомонтажа, когда вы располагаетесь в удобном месте, например в офисе, а рядом есть источник питания.