Красавец на каждый день. Почему ASUS VivoBook S15 — отличный ноутбук для работы

Под Новый год редакцию Лайфа буквально завалило ноутбуками компании ASUS. Чудо! Не иначе. Наше дело простое — протестировать и рассказать, каковы устройства на деле, своим дорогим читателям. Многие уже могли ознакомиться с обзором премиального ZenBook 14, сейчас же предлагаем почитать отзыв о более дешёвом варианте — VivoBook S15 S532.

Дизайн и эргономика

VivoBook S15 позиционируется как относительно недорогой ноутбук для решения повседневных задач: работы, коммуникации, потребления контента и небольшого количества игр. Поэтому ничего экстраординарного мы от него не ждали, заказывая на тест. На поверку же S15 оказался весьма удобным лэптопом с довольно привлекательным экстерьером.

Первое, на что обращаешь внимание, — материал крышки. Она металлическая. Приятно, поскольку металл обычно доминирует в премиум-сегменте. VivoBook открывается с сопротивлением, но одной рукой справиться можно. Причина тому — фирменный шарнир ErgoLift. Его особенность в том, что при раскрытии он трансформирует крышку не только в экран, но и в подножку, которая поднимает передний край корпуса на 3 градуса. ASUS настаивает на том, что небольшой наклон обеспечивают "идеальное положение для рук при наборе текста". Скажем только то, что оная фишка точно не делает S15 хуже.

Раскрыли. Видим полноразмерную клавиатуру с отдельным числовым блоком и большой 5,65-дюймовый Screen Pad 2.0. Ход клавиш на удивление приятный. Ощущения от работы с кнопками ASUS очень похожи на ощущения от работы с ноутбуками известной американской компанией (не Dell).

Подробнее о Screen Pad. Screen Pad — это сенсорный экран, который выполняет роль тачпада. По факту оная деталь является отдельным устройством внутри ноутбука с собственным программным обеспечением.

VivoBook S15, если не ошибаемся, является уже вторым поколением ноутбуков ASUS c этой фишкой. Причём изначально ScreenPad был преимуществом исключительно дорогих ZenBook’ов. В 2020 году технология пошла в массы.

ScreenPad работает в трёх режимах. Первый — режим тачпада. Причём довольно отзывчивого и плавного. Ушли те времена, когда пользоваться сенсорными зонами Windows-лэптопов было неудобно. Второй — режим дополнительного экрана, расширяющий область рабочего стола. На него можно, например, вывести видеоплеер или панель инструментов из Photoshop. Третий — режим устройства-компаньона. В последнем случае ScreenPad становится как бы самостоятельным девайсом, на экран которого можно вывести, например, иконки приложений для быстрого запуска на большом экране. Штука полезная. Уверены, найдутся пользователи, которые будут души не чаять в дополнительном экранчике.

Возвращаемся к топкейсу. Он тоже металлический, за что снова респект. Было бы совсем круто, если бы от пластика отказались и при изготовлении нижней части корпуса. Но закатываем губу и наслаждаемся тем, что есть, — пластиком. На дне ничего интересного: вентиляционные и акустические прорези.

Что расположилось по периметру VivoBook? Слева — пара USB-A 2.0. Справа — разъём питания, HDMI, USB-A 3.1, USB-C 3.1, комбинированный аудиоразъём и слот под карту microSD. Всё нужно. Всё к месту.

В целом ноутбук весьма удобный. Вес — 1,8 кг, толщина — примерно 1,8 мм. К габаритам при диагонали экрана в 15,6 дюйма претензий нет и быть, пожалуй, не может — модель ни дать, ни взять компактная. А вот граммов хотелось бы поменьше. Качество сборки хорошее. Устраивает всё, кроме маленького зазора между топкейсом и крышкой в закрытом положении.

Экран и звук

Экран, как мы уже отметили, большой — 15,6-дюймовый. Производитель матрицы — innolux. Модельный номер — N156HCE. Тип матрицы — IPS-образный AAS. Разрешение — 1920 на 1080 (FHD). Соотношение сторон — 16:9. Контрастность — 700:1 (на практике 760:1). Охват цветового пространства — 72% (на практике — 75%). Соответствие sRGB — 97%, что очень неплохо. Яркость — 250–300 нит. И только к ней у простого юзера вроде нас могут возникнуть вопросы. Нынче, когда над Москвой Солнце не выглядывает из-за туч, на улице пользоваться ноутбуком ASUS можно. А летом, подозреваем, яркости будет не хватать.

Очень радуют тонкие рамки. Благодаря им экран занимает более 80% панели. К слову о рамках. В верхней полоске спряталась камера с ИК-сенсорами, которая угадывает владельца по лицу. Работает местный аналог Face ID исправно и быстро. Даже при дефиците света.

За звук отвечает пара динамиков, сертифицированных специалистами harman/kardon. Излучатели, судя по акустической решётке на дне, направлены вниз. Громкость, скажем так, средняя. Дискотеку с VivoBook не устроишь, но залипнуть в сериальчик или YouTube c штатной акустикой можно. При условии, если рядом никто не будет шуметь.

Производительность и автономность

В нашем распоряжении оказалась версия BN120T, самая заряженная из серии S15 S532. Процессор — Intel Core i7-8565U. ОЗУ — 16 ГБ DDR4. ПЗУ (SSD) — 512 ГБ. Можно расширить до 1 ТБ. Графика (дискретная) — NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ типа GDDR5. В общем, всё более или менее хорошо, кроме видеокарты начального уровня. Как бы там ни было, ниже — результаты тестирования VivoBook S15 в ряде популярных бенчмарков.

3DMark (Cloud Gate) — 6669;

3DMark (Sky Diver) — 8394;

3DMark (Night Raid) — 6869;

GeekBench 5.1 (Single-/Multi-Core) — 1126/2862;

CrystalDiskMark (Read/Write) — 1702 МБ в сек./1461 МБ в сек.;

Также мы прогнали все тесты в AIDA 64. Итого ноутбук перманентно находился под высокой нагрузкой около одного часа. Удивительно, но CPU и GPU при этом нагрелись всего до 70 градусов. На корпус тепло передаётся слабо. Хотя, казалось бы, металлический верх должен накалиться. Преимущественно греется правый верхний угол топкейса, там, где расположен вычислительный блок. Низ корпуса тоже горячим не назовёшь — держать на ногах устройство можно. Вентиляционные отверстия выдувают воздух вверх, вдоль экрана. Сильного шума при этом не наблюдается.

По результатам тестов видно, что модель не игровая. Что, впрочем, производитель и не заявляет. Однако это совсем не значит, что VivoBook S15 годится только для раскладывания пасьянса. На ноутбуке запускаются практически все актуальные тайтлы. Правда, комфортно играть в них можно только при средних (а чаще низких) настройках графики. При таком раскладе даже GTA V, The Witcher 3 и Battlefield V ноутбуку даются. Сетевые популярные игры вроде Dota2 и CS:GO выдают стабильные 50–60 FPS и на высоких настройках.

Разумеется, о проблемах при выполнении рядовых задач речи не идёт. Google Chrome, например, стабильно работает даже при паре-тройке открытых вкладок. Тяжёлые утилиты вроде Photoshop запускаются за секунды.

Показатель автономности, на наш взгляд, хороший. При офисной нагрузке (браузер, мессенджеры, почтовый клиент, файл-менеджер) аккумулятор на 35 Вч высаживается за четыре-пять часов. При максимальной нагрузке (игры и тесты) от одного заряда ASUS живёт час-полтора.

Не можем не отметить и наличие быстрого блока питания, который заряжает батарею на 60% всего за 40–60 минут. Хорошая палочка-выручалочка, когда, например, нужно срочно зарядить лэптоп за время перекуса в каком-нибудь "Макдоналдсе".

Вывод

VivoBook S15 S532 стоит от 66 490 рублей в зависимости от модификации. На наш взгляд, ноутбук достоин обозначенной цены. Вот несколько аргументов в пользу этого довода. Во-первых, эргономичный и узнаваемый дизайн, который дополняется использованием премиальных материалов и качественной сборкой. Во-вторых, хороший экран, способный удовлетворить многих пользователей в большинстве сценариев. В-третьих, умеренно высокая производительность, которой достаточно для решения многих повседневных задач. Причём игры из списка последних вычёркивать не стоит.

И да, к случаю напомним, что до 31 января 2020 года в официальном онлайн-магазине ASUS Shop действует скидка 10% по промокоду Life. Однако есть пара нюансов. Первый — промокодов всего 8 шт. Второй — в акции участвуют только ASUS ZenBook Duo (UX481), ZenBook Pro Duo (UX581), ZenBook 13, 14 и 15 (UX334/434/534), а также VivoBook S15 (S532).