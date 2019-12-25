Сервис доставки готовой еды заберёт пластиковую посуду на переработку

Правда, за эту возможность придётся доплатить. Часть суммы пойдёт курьеру, часть — в Фонд дикой природы и часть — на покрытие расходов на сортировку.

В приложении сервиса доставки готовых блюд "Кухня на районе" появится опция возврата упаковки при последующем заказе.

Клиент сможет вернуть её курьеру компании. Стоимость услуги составит 9 рублей, из них три рубля пойдут курьеру, три — во Всемирный фонд дикой природы (WWF) и три — на покрытие расходов сортировки.

Чтобы сдать упаковку на переработку, необходимо:

помыть контейнер и сложить в пакет "Кухни";

при следующем заказе нажать кнопку "Вернуть упаковку" в приложении в корзине;

передать упаковку курьеру, когда он отдаст вам заказ.

Курьер отвозит её обратно на кухню. Каждый день вся сданная упаковка собирается и отправляется на сортировочную линию MGS Group в Троицке. Там она распределяется по фракциям и затем отправляется на переработку.

Компания отмечает, что люди стали больше заботиться об экологии и думать, вещами и приборами из каких материалов они пользуются. За последние 30 дней с пометкой "без приборов" были сделаны 26% заказов в "Кухне на районе" (т.е. около 100 000).