В "Одноклассниках" появился сервис для выявления спамеров

На экране вызова отобразится название и род деятельности компании. Если номер уличён в спаме или рекламе, он будет помечен соответствующим образом.

В приложении "Одноклассники" появился сервис автоматического определения номера телефона. Система предупредит пользователей о нежелательных звонках — рекламе или спаме.

Сервис определит, из какой организации вам звонят, проанализировав свою базу данных. Она составляется на основе открытых данных страниц компаний в соцсети с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и жалоб пользователей на нежелательные звонки. Номер, на который поступают репорты, будет внесён в чёрный список.

Пользователь увидит название компании и сферу её деятельности. Если номер помечен как спам, пользователь увидит соответствующее сообщение на экране дозвона. Это работает как для активных, так и для пропущенных вызовов — в этом случае название компании отображается рядом с номером в истории звонков телефона.

Подключить функцию определителя номера можно в настройках раздела "Сообщения" — "Звонки" в Android и в общих настройках приложения на iOS.