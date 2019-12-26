Заряжай правильно! 7 лайфхаков, которые спасут батарею вашего смартфона

У каждого есть смартфон, и каждый уверен, что умеет его заряжать. Ведь наука-то несложная: вставил штекер в дырочку — и готово. На деле же всё не так и просто. Существует ряд правил, следование которым продлевает службу аккумуляторов. Пренебрежение же, наоборот, быстрее "убивает" их.

Никогда не заряжайте смартфон всю ночь

Да, для некоторых ночь — единственный продолжительный отрезок времени, когда смартфон может не находиться под рукой. Однако по иронии именно ночью заряжать смартфоны нельзя. Компания по производству и тестированию литийионных аккумуляторов Cadex отмечает , что заряд на 100% для элемента питания — всё равно что пиковая нагрузка на мышцы человека.

С человеком не произойдёт ничего хорошего, если он будет напрягать своё тело по максимуму на протяжении нескольких часов подряд. С аккумулятором тоже. Перманентная пиковая нагрузка на батарею истощает химические реакции внутри. Как следствие — её срок службы сокращается.

И да, не переживайте насчёт перезарядки. Как бы вы ни старались, через штатный разъём "заправить" смартфон с "горкой" не получится. Производители давно оборудуют свои устройства соответствующими предохранителями.

Старайтесь не заряжать смартфон до 100% и не разряжать до 0%

Непостоянные, но регулярные максимальные зарядки и разрядки плохо сказываются на долговечности элементов питания. Ровно по той же самой причине, по которой нельзя долго держать смартфон "на проводе". Старайтесь освобождать USB-разъёмы на отметке 70–80%.

Также специалисты не рекомендуют часто доводить смартфоны до полного изнеможения. Сильное замедление химических реакций также не самым лучшим образом сказывается на состоянии элементов питания.

Самый оптимальный вариант — заряжать смартфон по несколько раз в день, тратя на каждую сессию по 15–30 минут. Так аккумулятор будет перманентно находиться в необходимом тонусе.

Но профилактические разрядки всё же нужны

Например, Стюарт Томассян, представитель компании Enjoy, которая занимается сервисным обслуживанием и настройкой электроники по заказу крупных корпораций вроде AT&T, уверен , что раз в один-три месяца просто необходимо зарядить смартфон до 100%, а потом разрядить его до 0%.

Специалист считает, что это "приводит в чувства" сенсоры, которые определяют уровень заряда в батареях. Полная зарядка и последующее за ней опустошение как бы напоминают смартфонам, что представляют из себя истинные 100% и 0%.

Это необязательно продлит срок службы батареи, но поможет смартфону корректнее отображать информацию о её состоянии.

Смиритесь с тем, что аккумуляторы не могут работать вечно

В первую очередь обращаемся к упрямым пользователям iPhone, которые не меняют аккумуляторы даже при условии, что смартфоны перестают работать без "дозы" электричества спустя уже пару-тройку часов.

По данным Cadex, среднестатистический литийионный аккумулятор сохраняет от 100 до 80% от заявленной ёмкости в течение первых 300–500 циклов (один-два года). После элемент питания неизбежно истощается: он начинает быстрее разряжаться. После двух-трёх лет в батарее и вовсе могут начаться разрушительные процессы, самым явным признаком которых является вздутие.

Если это произошло, немедленно отправляйтесь в сервисный центр для замены. В противном случае деформированный аккумулятор может не только повредить другие комплектующие смартфона, но и вовсе самовоспламениться.

Соблюдайте температурный режим

Несмотря на то что большинство россиян считают главным врагом аккумуляторов холод, на самом деле им является жара. Ряд опытов показывает , что именно высокие температуры приводят к деградации батареи.

Как мы уже отметили, при правильном использовании аккумулятор сохраняет до 80% первоначальной ёмкости в течение 1–2 лет. Правильное использование подразумевает в том числе и температуру от 25 до 30 градусов. При постоянных 40 градусах за первые 1–2 года останется только 65% от заявленной ёмкости. При 60 градусах "размер" батареи скукожится до 65% всего за три месяца.

Сильнее всего элемент питания нагревается при высокой вычислительной нагрузке или во время "заправки". Именно поэтому не рекомендуется заряжать смартфоны под подушкой или в чехле.

Не все зарядные устройства одинаковы

Конечно, приятно чувствовать себя победителем, экономя 500–1000 руб. при покупке самой дешёвой зарядки на AliExpress. Но делать так всё же не рекомендуем. Хотя бы потому, что самые простые блоки питания — ненадёжные.

Другая причина в том, что сегодня подавляющее большинство известных производителей смартфонов используют универсальный разъём USB-C, но проприетарные стандарты питания. Каждый, у кого дома есть хотя бы пара Android-смартфонов от разных производителей, замечал, что быстрая зарядка Samsung медленно заряжает смартфон Huawei. А блок питания Huawei отказывается "заправлять" в ускоренном режиме смартфон Samsung.

Не выгружайте приложения из оперативной памяти без необходимости

Логика людей, которые выгружают запущенные приложения из оперативной памяти каждые пять минут, понятна. Ведь кажется, что чем меньше фоновых процессов, тем ниже нагрузка на вычислительный блок и, как следствие, аккумулятор.