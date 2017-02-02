ZeniMax отсудила у Facebook $500 млн

Суд присяжных в Далласе (штат Техас) вынес решение, согласно которому Oculus VR (принадлежит Facebook) должна будет выплатить $500 млн в пользу компании ZeniMax. Об этом сообщает Polygon.

Судебный процесс был инициирован ZeniMax в мае 2014 года. По мнению истца, в Oculus VR использовали его ключевые технологии при разработке гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Компания потребовала компенсацию в $2 млрд — именно в такую сумму была оценена Oculus VR на момент поглощения компанией Facebook Inc.

В итоге суд постановил удовлетворить иск и взыскать в пользу ZeniMax $500 млн, $200 млн из которых пойдут в счёт возмещения вреда за разглашение конфиденциальной информации, а $50 млн будут выплачены непосредственно за нарушение авторских прав. Кроме того, за использование ложной маркировки продуктов экс-главе Oculus VR Брендану Айрайбу и основателю компании Палмеру Лаки придётся отдать $150 млн и $50 млн соответственно. Оставшиеся $50 млн заплатит сама Oculus VR.

— Суть этого дела была в том, украла ли Oculus какие-то коммерческие секреты у ZeniMax, и здесь присяжные были на нашей стороне. Мы, разумеется, разочарованы некоторыми другими аспектами сегодняшнего вердикта, но мы не намерены сдаваться, — заявили в пресс-службе Oculus VR.

Продукты Oculus построены с использованием технологий Oculus. пресс-служба Oculus VR

— Мы по-прежнему привержены долгосрочному успеху VR, и наша команда будет продолжать то, чем она занимались с самого первого дня — разрабатывать технологии виртуальной реальности, которая изменит способ взаимодействия между людьми, — добавили представители компании, отметив, что они намерены оспорить решение суда.