В Instagram приступили к тестированию новой функции

Фотосервис Instagram в скором времени может предоставить пользователям возможность размещать в одной записи несколько фотографий сразу. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, ранее подобной функцией могли пользоваться только рекламодатели, однако теперь доступ к ней получили и участники программы бета-тестирования приложения.

Публикация нескольких фото или видео осуществляется при помощи долгого нажатия на каждое из них. В запись помещается до десяти снимков или роликов, причём пользователь может сразу обработать их в один клик или выбрать отдельный фильтр для каждого.

По свидетельству бета-тестеров, в настоящий момент функция работает некорректно: при попытке опубликовать запись, состоящую из нескольких фотографий, приложение выдаёт ошибку. Как отмечает The Verge, представители фотосервиса отказались комментировать сроки широкомасштабного запуска функции.

Надеемся, что запуск произойдёт очень скоро, поскольку это спасёт нашу ленту от бесконечных фотографий отпусков, детей и свадеб The Verge

Издание также предположило, что вскоре после запуска новой функции разработчики Instagram, возможно, наконец-то добавят возможность делать репосты и отложенные публикации.