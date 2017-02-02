Google добавит новую функцию в Chrome для iPhone

Компания спрятала в браузере полезный сюрприз, который открывается через 3D Touch.

Для пользователей iPhone в сборке v56.0.2924.79 появился считыватель QR-кодов. Ранее аналогичный функционал был доступен только на Android. Для доступа к считывателю достаточно с лёгким усилием нажать на иконку приложения и выбрать сканер кодов либо набрать QR в адресной строке.

В России QR-коды не стали популярны, хотя их более четырёх лет используют в наружной рекламе. Лучше всего технология прижилась в Индии, где через неё работают некоторые платёжные службы и многие локальные сервисы.