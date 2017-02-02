Топ-10 смартфонов в московском метро. Лидерство Apple и рывок Xiaomi

Столичная подземка привлекает обладателей самых разных смартфонов, но лидерами в потреблении Wi-Fi остаются два бренда.

На первом месте мобильные устройства Apple: несмотря на высокую цену, пользователи этих гаджетов стали лидерами рейтинга любителей Wi-Fi в московском метро. Как рассказал Лайфу официальный представитель "Максима телеком" Илья Грабовский, в прошедшем году почти половина подключений (49%) к сети Wi-Fi была выполнена обладателями именно таких устройств. У Android и Windows Phone по 49% и 2% соответственно, а остальные системы попали в зону погрешности.

Топ-10 смартфонов в метро: Apple

Samsung

Sony

Xiaomi

Lenovo

HTC

Huawei

Asus

Nokia

LG

Фото: © East News / Syspeo / Sipa

Отметим второе место среди производителей устройств Samsung — проблемы Galaxy Note 7 не помешали компании удержать лидерство среди Android-устройств. Среди прочих достижений — рывок Xiaomi: по количеству подключений в декабре эта китайская компания вышла на четвёртое место. В целом же за три месяца число подключений к Wi-Fi в Московском метрополитене с устройств Xiaomi выросло более чем на 56%.