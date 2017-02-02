Apple работает над собственными процессорами для ПК

Мобильные чипы Apple A — в числе лучших решений своего класса, но теперь под прицелом рынок компьютеров.

По информации Bloomberg, в Купертино решили усилить подразделение, которое теперь займётся разработкой микрочипов. Ранее оно занималось лишь оснащением iPhone и iPad, а теперь будет дорабатывать компьютеры. На ближайшие годы о полноценной замене Intel X86 не может идти и речи, но часть важных функций перейдёт на специальные ARM-ядра.

Apple начнет использовать собственные процессоры при производстве ноутбуков

Похожая технология уже использовалась в новейших MacBook Pro, где для работы небольшого сенсорного дисплея в системе работал отдельный ARM-процессор.