Apple работает над собственными процессорами для ПК

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Apple работает над собственными процессорами для ПК

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Фото: © imageBROKER

Мобильные чипы Apple A — в числе лучших решений своего класса, но теперь под прицелом рынок компьютеров.

По информации Bloomberg, в Купертино решили усилить подразделение, которое теперь займётся разработкой микрочипов. Ранее оно занималось лишь оснащением iPhone и iPad, а теперь будет дорабатывать компьютеры. На ближайшие годы о полноценной замене Intel X86 не может идти и речи, но часть важных функций перейдёт на специальные ARM-ядра.

Apple начнет использовать собственные процессоры при производстве ноутбуков

Похожая технология уже использовалась в новейших MacBook Pro, где для работы небольшого сенсорного дисплея в системе работал отдельный ARM-процессор.

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