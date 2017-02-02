IT-гиганты напишут Трампу открытое письмо

Крупнейшие американские IT-компании, включая Facebook, Microsoft, Google, Apple и Amazon, обеспокоенные недавним иммиграционным указом Трампа, собираются обратиться к главе государства с открытым письмом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

К IT-гигантам также намерены присоединиться компании, работающие в области финансов, производства, энергетики и торговли. Точный список участников пока не разглашается, однако анонимный источник утверждает, что письмо должно быть опубликовано уже на этой неделе.

— Мы поддерживаем ваше стремление привести нашу иммиграционную систему в соответствие с современными требованиями безопасности. Однако мы обеспокоены тем, что ваш недавний указ будет влиять на многих обладателей виз, которые усердно трудятся в Соединённых Штатах и вносят свой вклад в развитие нашей страны, — говорится в черновике письма, который показали Bloomberg.

Также в тексте содержится предложение придумать способ проверки благонадёжности людей, прибывающих в США, чтобы избежать необходимости полностью перекрывать сообщение с целым рядом государств.

IT-компании подчёркивают, что принимают на работу "как тысячи американцев", так и "множество талантливых людей из других стран".

Фото: © AP / EAST NEWS

Как отмечает издание, представители Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft никак не прокомментировали ситуацию.