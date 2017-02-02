Uber приостановит деятельность на Тайване

Компания Uber объявила в четверг о намерении приостановить с 10 февраля деятельность на Тайване во избежание огромных штрафов, передаёт ИА Синьхуа.

Это решение было принято сразу после того, как Тайваньское транспортное управление выписало компании 11 штрафов за нарушения на общую сумму свыше 230 млн новых тайваньских долларов (около 444 млн руб.).

Нам было нелегко принять решение, которое повлияет на сотни тысяч водителей и клиентов, — тайваньское представительство Uber.

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Сервис вышел на рынок Тайваня в 2013 году и предоставляет свои услуги в четырёх городах, включая Тайбэй и Гаосюн, что привело к недовольству со стороны местных водителей такси, которые считают деятельность компании нелегальной.

В прошлом месяце на Тайване приняли поправки в закон о высокоскоростных трассах. Теперь нарушителей ждёт штраф в размере до 25 млн новых тайваньских долларов (около 48 млн руб.) за предоставление нелегальных услуг. Таким образом, водителям Uber грозит серьёзное наказание.

Как отмечает агентство, компания заявила, что прислушалась к замечаниям тайваньских властей и местного населения об условиях, необходимых для принятия актов, регулирующих райдшеринг. Однако, по мнению представителей Uber, власти "всё сильнее отдаляются от внедрения инноваций и создания фундамента для транспортной политики 21 века".

Компания надеется, что приостановка услуг поможет восстановлению диалога и заставит действующую главу администрации Тайваня Цай Инвэнь принять меры.