Роскомнадзор заблокировал сайт с предложением делать откаты

Роскомнадзор включил в Реестр запрещённых сайтов ресурс dedmorozbiz.ru, на котором предлагалось продавать новогодние видеопоздравления для детей за откаты заведующим учебных заведений. Об этом сообщает CNews.

Владельцы сайта предлагали посетителям стать своими агентами по продажам именных видеопоздравлений от Деда Мороза. Согласно размещённой на ресурсе инструкции, партнёры проекта должны были договариваться с заведующими учебных заведений о том, чтобы родители к Новому году заказали для своих детей именные поздравления.

Владельцы dedmorozbiz.ru предлагали откатить заведующим учебными заведениями 20% от стоимости поздравлений.

Фото: © L!FE / Владимир Суворов

Сами поздравления предлагалось записывать на компакт-диски или распространять через социальные сети, партнёрские программы и купонные сервисы.

Как отмечается, основанием для блокировки сайта стало решение Мосгорсуда, вынесенное в рамках антипиратского закона. Иск был подан Вячеславом Петуховым, который обвинил ресурс в нарушении авторских прав на аудиовизуальное произведение "Новогоднее приключение".