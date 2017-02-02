Роскомнадзор заблокировал сайт с предложением делать откаты

Владельцы сайта предлагали посетителям стать своими агентами по продажам именных видеопоздравлений от Деда Мороза. Согласно размещённой на ресурсе инструкции, партнёры проекта должны были договариваться с заведующими учебных заведений о том, чтобы родители к Новому году заказали для своих детей именные поздравления.
Владельцы dedmorozbiz.ru предлагали откатить заведующим учебными заведениями 20% от стоимости поздравлений.
Фото: © L!FE / Владимир Суворов
Сами поздравления предлагалось записывать на компакт-диски или распространять через социальные сети, партнёрские программы и купонные сервисы.
Как отмечается, основанием для блокировки сайта стало решение Мосгорсуда, вынесенное в рамках антипиратского закона. Иск был подан Вячеславом Петуховым, который обвинил ресурс в нарушении авторских прав на аудиовизуальное произведение "Новогоднее приключение".
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