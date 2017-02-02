Google объявила о закрытии одного из своих сервисов

Сервис Hands Free, позволяющий производить оплату с помощью голосовых команд, завершает свою работу после 10 месяцев тестирования. Об этом сообщает VentureBeat.

Google предлагает пользователям Hands Free перейти на платёжную систему Android Pay и получить взамен виртуальные подарочные карты номиналом $10. Как отмечается, они автоматически появятся в личном кабинете в течение одной недели после первой покупки.

8 февраля компания удалит все данные и настройки пользователей для соблюдения конфиденциальности.

Google не раскрывает причин закрытия проекта, однако в компании отмечают, что они получили положительные отзывы о своём эксперименте и в будущем намерены создать "лучшее решение" для широкой аудитории. По мнению VentureBeat, проект может стать частью Android Pay.

Тестирование сервиса Hands Free было запущено в марте 2016 года в Сан-Франциско. Партнёрами сервиса стали некоторые местные магазины и закусочные, включая McDonald's и пиццерию Papa John's.