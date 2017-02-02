На "Яндексе" и Mail.ru вновь нашли запрещённую рекламу

Московское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) потребовало от "Яндекса" и Mail.ru Group удалить рекламу курительных принадлежностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, УФАС рассмотрело жалобы граждан на рекламные сообщения о "крутых бонгах" и кальянах в сервисе "Яндекс. Директ" и поисковой системе Mail.ru. После изучения объявлений эксперты ведомства пришли к выводу, что компании распространяют рекламу курительных принадлежностей, тем самым нарушая законодательство.

"Яндекс", Mail.ru и рекламодатели получили предписания УФАС о прекращении распространения ненадлежащей рекламы

По словам начальника отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Московского УФАС России Павла Олейника, с 2013 года действует запрет на рекламу не только табачных изделий, но и кальянов, трубок и прочих курительных принадлежностей. Несмотря на это, участники рынка продолжают искать способы замаскировать объявления под "иные объекты рекламирования".

Пресечение таких попыток является одной из важнейших задач антимонопольного органа Павел Олейник

В ответ на запрос Лайфа представители Mail.ru Group и "Яндекс" заявили, что пока не получали соответствующих документов, а потому не могут прокомментировать ситуацию.