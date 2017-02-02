МТС оштрафовали за обман потребителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла компанию "МТС" к ответственности за недостоверную рекламу, сообщает пресс-служба ведомства.

Претензии ФАС связаны с рекламным роликом, в котором зрителям предлагалось подключить услугу "Спутниковое ТВ" без платы за оборудование. Однако, как было установлено сотрудниками ведомства, цена оборудования включена в общую стоимость услуги, что прямо противоречит заявленным условиям акции.

Слушание по делу прошло 18 января. По его итогам ФАС признала МТС виновной, однако конкретную сумму штрафа установили лишь сегодня.