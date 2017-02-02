МТС оштрафовали за обман потребителей

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МТС оштрафовали за обман потребителей

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла компанию "МТС" к ответственности за недостоверную рекламу, сообщает пресс-служба ведомства.

Претензии ФАС связаны с рекламным роликом, в котором зрителям предлагалось подключить услугу "Спутниковое ТВ" без платы за оборудование. Однако, как было установлено сотрудниками ведомства, цена оборудования включена в общую стоимость услуги, что прямо противоречит заявленным условиям акции.

Слушание по делу прошло 18 января. По его итогам ФАС признала МТС виновной, однако конкретную сумму штрафа установили лишь сегодня.

Согласно ст. 14.3 КоАП, компании надлежит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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