Каждая третья российская компания неспособна бороться с DDoS-атаками

Около трети российских компаний не знают, какие инструменты нужны для защиты от DDoS-атак. Об этом сообщается в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и компании B2B International.

Согласно данным исследования, 62% компаний полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, которые, по мнению компании, "совершенно бесполезны в случае масштабных DDoS-атак", а 15% и вовсе не используют никакой защиты.

В конце прошлого года был зафиксирован существенный рост атак на российские организации разных отраслей

— Именно факты обнародования DDoS-атак, от которых пострадали некоторые организации, заставляют почти треть российских компаний (29%) обеспечивать себя защитой от этого вида угроз, — отмечают в "Лаборатории Касперского".

Кроме того, 31% опрошенных сталкивались с DDoS-атаками, а 21% старались защититься от этой угрозы, поскольку понимали, к чему могут привести такие атаки. Каждая пятая организация считает, что небольшой перерыв в работе бизнеса из-за DDoS-атаки не станет для них серьёзным последствием, а 39% респондентов полагают, что с ними такого не случится. При этом 7 из 10 российских компаний неоднократно подвергались таким атакам.