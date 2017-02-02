LG G6 станет на $50 дороже предшественника

Корейский флагман будет дорогим, но функциональным — по слухам, в него добавили серьёзную защиту от воды и пыли.

По информации корейского издания ETnews, смартфон LG G6 будет на $40–50 дороже предшественника на старте продаж. Причина такой цены кроется в уникальных технологиях: корпус из стекла будет обладать защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а лицевую сторону займёт вытянутый экран.

Напомним, что компания LG планирует представить новый смартфон уже 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне

Официально известно лишь об уникальном вытянутом дисплее с отношением сторон 18:9 и разрешением 1440х2880 точек. Обычно в смартфонах используются дисплеи 16:9, так что новинка может столкнуться с проблемами в некоторых играх и приложениях. В роли процессора будет использован один из флагманских чипов Qualcomm — Snapdragon 810 или Snapdragon 835.