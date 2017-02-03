Facebook станет сайтом для знакомств

Социальная сеть выпустила новую функцию, чтобы облегчить поиск интересных людей и затмить Tinder.

В мобильном приложении "Фейсбука" появилась возможность найти людей по интересам, чтобы организовать деловую, дружескую или даже романтическую встречу. Новый раздел называется "Откройте для себя людей (Discover People) и работает отдельно от всей социальной сети. Пользователям предлагается разместить краткое описание себя, интересы и несколько фотографий. На основной профиль "Фейсбука" новинка не влияет: участников увидят только другие пользователи раздела для знакомств.

С новыми возможностями "Фейcбука" сервис Tinder может оказаться ненужным

Ограниченное тестирование Discover People прошло в конце прошлого года, тогда его выпустили для жителей Австралии и Новой Зеландии. Теперь открыть новые знакомства можно по всему миру.