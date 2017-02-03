Аналитики: Рынок смарт-часов больше не растёт

За 2016 год продажи устройств выросли всего на 1%, а лидером по прежнему остаётся Apple.

С октября по декабрь 2016 во всём мире было продано 8,2 млн "умных" часов, а годом ранее их было 8,1 млн, сообщает Strategy Analytics. Лидером среди производителей оказывается Apple, отгрузившая 5,2 млн часов, благодаря чему доля компании выросла до 63%. Доля Samsung сократилась до 9,8% рынка.

Несмотря на лидерство в сегменте "умных" часов, Apple скрывают реальные объёмы продаж

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В новом году специалисты ждут спад продаж, несмотря на выход моделей, способных выполнять большинство функций без смартфона.