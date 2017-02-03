Хакеры опубликовали технологию для взлома iPhone

Уникальные программы, оценивавшиеся в миллионы, как оказалось, созданы на основе обычных средств для "джейлбрейка".

Новый поворот в истории о хакерах, которые взломали и обокрали Cellebrite — крупнейшую компанию, занятую кибератаками в интересах правительства США. Нужные файлы неизвестная группировка разместила на хостинге Mega, а ссылку и описание представила на Pastebin.

Программы для взлома iPhone, которые опубликовали хакеры, были подготовлены специалистами ФБР для внутреннего пользования

Фото: © flickr.com/FHKE

Информация была быстро удалена, так как противоречит законодательству многих стран, однако за несколько часов присутствия в Сети её успели скачать тысячи раз.

Оказалось, что среди инструментов для взлома есть типичные средства "джейлбрейка", а некоторые специалисты по информационной безопасности считают, что Cellebrite и вовсе ограбили интернет-сообщество, так как используют чужие наработки в коммерческих целях.